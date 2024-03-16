Нардеп заявила, что ракетный удар по Одессе мог корректироваться предателями

Она призвала СБУ как можно быстрее найти коллаборантов и предателей.

Должности и статус погибших в результате ракетного удара по Одессе свидетельствуют о том, что место и время удара были выбраны не случайно.

Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская.

Она призвала СБУ как можно быстрее найти коллаборантов и предателей, помогающих врагу.

"Сильнее всего мне хочется после вчерашнего умышленного и кровавого удара по Одессе, — это чтобы Служба безопасности Украины как можно быстрее обнаружила коллаборантов и предателей, собственно сдавших локацию и знавших о возможном пребывании не просто военных, но и ключевых для Национальной гвардии Украины и ГУНП лиц. украинцы должны знать фамилии и лица предателей", — отметила политика у себя на фейсбуке.

Бобровская заявила, что Одесской области "давно пора было заняться самоочищением и активной работой по выявлению агентурных сетей".

"А одесским коллаборантам и ждунам хочу напомнить посмотреть фотографии Авдеевки, Бахмута и Херсона — КАБы или баллистика не выбирают куда прилетать, а предателей и коллаборантов не любят нигде и никто", — заявила она.

"На вашем лбу и в личном деле и так всегда будет написано — "склонен к изменению", — подчеркнула Бобровская.

Напомним, ранее сообщалось, что Гуменюк рассказала о жертвах и подробностях атаки баллистикой по Одессе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе объявили день траура по жертвам ракетной атаки.

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