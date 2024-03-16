Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Нардеп заявила, что ракетный удар по Одессе мог корректироваться предателями

Нардеп заявила, что ракетный удар по Одессе мог корректироваться предателями

Предатели могли помогать врагу при ударе по Одессе. / Фото: Associated Press

Она призвала СБУ как можно быстрее найти коллаборантов и предателей.

Должности и статус погибших в результате ракетного удара по Одессе свидетельствуют о том, что место и время удара были выбраны не случайно.

Об этом заявила народный депутат от партии "Голос" Соломия Бобровская.

Она призвала СБУ как можно быстрее найти коллаборантов и предателей, помогающих врагу.

"Сильнее всего мне хочется после вчерашнего умышленного и кровавого удара по Одессе, — это чтобы Служба безопасности Украины как можно быстрее обнаружила коллаборантов и предателей, собственно сдавших локацию и знавших о возможном пребывании не просто военных, но и ключевых для Национальной гвардии Украины и ГУНП лиц. украинцы должны знать фамилии и лица предателей", — отметила политика у себя на фейсбуке.

Бобровская заявила, что Одесской области "давно пора было заняться самоочищением и активной работой по выявлению агентурных сетей".

"А одесским коллаборантам и ждунам хочу напомнить посмотреть фотографии Авдеевки, Бахмута и Херсона — КАБы или баллистика не выбирают куда прилетать, а предателей и коллаборантов не любят нигде и никто", — заявила она.

"На вашем лбу и в личном деле и так всегда будет написано — "склонен к изменению", — подчеркнула Бобровская.

Напомним, ранее сообщалось, что Гуменюк рассказала о жертвах и подробностях атаки баллистикой по Одессе.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Одессе объявили день траура по жертвам ракетной атаки.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация