Нардеп жестко "прошелся" по работе ТЦК: забирают больных и работников оборонных предприятий

Политик подчеркнул, что ТЦК должны организовать свою работу так, чтобы в армию приходили не просто те, кого удалось "поймать", а здоровые, желательно мотивированные люди, не вырванные из серьезных предприятий.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады, нардеп Роман Костенко раскритиковал ряд нарушений в работе ТЦК и СП. Он также привел примеры таких нарушений, как мобилизация работника оборонного предприятия и человека с проблемами со зрением.

Об этом Костенко рассказал в интервью "Украинской правде".

Нардеп прокомментировал слова журналиста о сообщениях о невозможности получить отсрочку без прохождения ВВК, тогда как после ее прохождения мужчинам часто выдают боевую повестку.

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"Сейчас последние несколько дней это такой перегиб. Люди, не буду говорить в какой области, говорил об этом с руководителями ТЦК... Приходит человек, работающий на оборонном предприятии, производящий что-то для армии на серьезных предприятиях, обновить данные, что нужно бронирование. У него могут забрать телефон, этому человеку провести ВВК, и он звонит уже, когда едет в учебный центр. Извините, с кем вы так работаете?" – возмутился Костенко.

Депутат заметил, что так происходит не всюду, но такие случаи он "разруливал".

"Кому-то все равно, кому-то (из работников ТЦК – ред.) надо поставить галочку, что он кого-то призвал. А как будет все остальное функционировать, в том числе производство тех или иных средств, оружия – его не касается. Приходилось объяснять, скажем, разной лексикой – что вы делаете?" – рассказал народный избранник.

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Он поделился еще одной историей, когда человека со зрением -8 не допустили к офтальмологу. Военный комиссар утверждал, что проверка была, а потом выяснилось, что не было.

"Такие нюансы – вопросы плохой организации. Сделайте так, чтобы в армию приходили не просто люди, которых вы смогли поймать, а должно быть качество: здоровые люди, желательно мотивированные, не вырванные из серьезных предприятий, которые снабжают нашу армию оружием. Но сейчас есть перегибы, мы должны их исправлять, контролировать, иногда в ручном режиме", – рассказал Костенко.

К слову, ранее в Генеральном штабе ВСУ сообщили, кому из мужчин нужно идти в ТЦК и СП.

За нарушение правил военного учета уклонистам могут грозить штрафы.

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