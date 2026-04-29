Нардепа будут судить за отмывание более 9 млн грн: о ком идет речь
САП направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины. По данным СМИ, речь идет о «фанате» Лукашенко Евгении Шевченко.
Перед судом предстанет народный депутат, подозреваемый в легализации более 9 млн грн, полученных преступным путем.
Об этом сообщают пресс-службы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Имя нардепа не указано, однако, по данным «РБК-Украина», речь идет о Евгении Шевченко. В 2021 году он был исключен из фракции «Слуга народа».
Детали дела
По словам правоохранителей, нардеп обещал должностным лицам частного предприятия помочь с разрешением на перевозку минеральных удобрений через украинскую границу. За это на счет приближенного к нардепу лица перечислили значительную сумму средств. Однако выяснилось, что нардеп никакой законной помощи не оказывал, а деньги оставил себе.
В дальнейшем он легализовал незаконный капитал, приобретя элитные авто BMW F95 X5M и Mercedes-AMG G63 общей стоимостью более 9 млн грн.
Схема легализации денег
14,5 млн грн перечислили юридической фирме родственника в качестве оплаты за «правовые услуги». Часть этих средств, более 9 млн грн, перевели на другой счет и приобрели за них два автомобиля: BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.
Ими обвиняемый начал открыто пользоваться, делая вид, будто авто купили за законные доходы от предпринимательской деятельности.
Как его могут наказать
Депутату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, что в ноябре 2024 года украинскому нардепу Евгению Шевченко объявили подозрение в госизмене.
Чем он скандально известен, почему ездил к Лукашенко, говорится в эксклюзиве TSN.UA.