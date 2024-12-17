Тищенко будут судить за похищение и избиение бывшего военнослужащего ВСУ

Группа нанесла потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени.

Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт против народного депутата Украины Николая Тищенко по обвинению в незаконном лишении свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, 20 июня 2024 года в городе Днепр группа лиц по указанию депутата, применяя физическую силу и спецсредства, незаконно удерживала бывшего военнослужащего ВСУ. При этом они нанесли потерпевшему телесные повреждения и незаконно удерживали в течение определенного времени.

Одно из лиц, участвовавших в преступлении, уже получило судебное решение. В отношении другого фигуранта дела обвинительный акт находится на рассмотрении суда.

Досудебное расследование по делу проводило ДБР.

Напомним, что 20 июня в Днепре во время устроенной нардепом Тищенко "облавы на ботофермы" произошла драка. Охранники Тищенко избили и заковали в наручники бывшего военного подразделения Kraken Дмитрия Павлова, гулявшего с новорожденным ребенком.

Помогал охране Тищенко полицейский из Киева.

Уже 25 июня нардепу было сообщено о подозрении из-за событий в Днепре. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств. Его отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета. В соцсетях заметили, что Тищенко после суда пошел праздновать в элитный ресторан.