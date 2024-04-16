Нардепа Одарченко будут судить за попытку подкупа чиновника: в прокуратуре сообщили подробности дела

Член комитета по антикоррупционной политике Андрей Одарченко предлагал главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найему взятку в криптовалюте Bitcoin в эквиваленте 50 тыс долларов.

Дело народного избранника, который пытался дать взятку топчиновнику Государственного агентства восстановления, направлено в суд.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура в Telegram.

"16 апреля 2024 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении действующего народного депутата, разоблаченного на предоставлении неправомерной выгоды главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины", — говорится в сообщении.

По информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о бывшем нардепе от "Слуги народа", члене комитета по антикоррупционной политике Андрею Одарченко.

В САП уточнили, что он хотел подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины (эту должность занимает Мустафа Найем).

"В рамках досудебного расследования установлено, что нардеп высказал топ-чиновнику предложение предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение принятия Межведомственной рабочей группой решения о выделении из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии средств на ремонт зданий университета, в котором народный избранник продолжает занимать должность ректора (действие ). Предлагаемая сумма неправомерной выгоды должна была составлять 8% от объема финансирования", — говорится в сообщении.

В обмен Одарченко потребовал помочь в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ на ремонт зданий университета.

Добавим, что в ноябре 2023 года после этого скандала нардеп Одарченко был исключен из партии "Слуга народа".

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