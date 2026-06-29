Николай Тищенко / © facebook.com/NikolayTishenko

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Действующему народному депутату Украины сообщили о подозрении в просьбе предоставить более 1 миллиона долларов взятки, в отмывании денег и лжи в декларации. По версии следствия, политик пытался заработать на «борьбе с колл-центрами» и легализовал 12,6 миллиона гривен через фиктивный договор с бывшей женой.

Об этом официально сообщили пресс-службы НАБУ и САП. По информации народного депутата Алексея Гончаренко, речь идет именно о Николае Тищенко.

По данным следствия, инцидент со взяткой произошел в августе 2023 года. Тогда нардеп, прикрываясь борьбой с так называемыми «колл-центрами», обратился к человеку, которого считал причастным к этой сфере.

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«Попросил у лица, которого считал причастным к их деятельности, более 1 млн дол. США неправомерной выгоды», — отметили в НАБУ и САП.

Также добавляют, что за эти деньги депутат обещал использовать свой статус, чтобы вмешаться в работу одних «колл-центров» в интересах этого лица, а другим просто не мешать работать. В конце концов, эти деньги политик так и не получил.

Кроме того, правоохранители разоблачили схему по отмыванию средств. Следствие считает, что депутат легализовал 12,6 миллиона гривен незаконного происхождения. Для этого он оформил фиктивный договор, согласно которому эти деньги ему якобы подарила бывшая жена. Детективы выяснили, что у женщины не было таких официальных доходов, а сами деньги ей никто на самом деле не передавал.

Сообщается, что впоследствии Николай Тищенко, являющийся депутатом-мажоритарщиком от 219-го округа в Киеве, внес этот «подарок» в свою ежегодную декларацию. Тем самым, как утверждают в НАБУ, он намеренно отразил заведомо недостоверные сведения.

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Действия народного избранника квалифицировали сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 369 (предложение или обещание взятки должностному лицу);

ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 2 ст. 366-2 (декларирование недостоверной информации).

В НАБУ и САП отметили, что досудебное расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, а также ищут других лиц, которые могут быть причастны к этому делу.

Напомним, бывший министр энергетики Герман Галущенко во время заседания ВСК Верховной Рады объяснил, что решение, которое в рамках расследования называют «шлагбаумом», было не инструментом давления на контрагентов, а механизмом защиты государственных энергетических компаний от принудительного взыскания средств через суды во время военного положения.

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