Нардепа заподозрили в браконьерстве во время рыбалки: фото

Нардепа заподозрили в браконьерстве во время рыбалки: фото

После резонанса он поспешно удалил из соцсети свой пост с уловом.

Народный депутат от партии "Батькивщина" Вадим Ивченко опубликовал в соцсети фото, на которых он хвастает рыбой, пойманной с помощью браконьерского "драча".

Об этом сообщили в Telegam-канале "AP news".

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Политик похвастался большим уловом на рыбалке, но потом поспешно удалил пост. "Сегодня хорошая рыбалка. И все на удочку ", — подписал он опубликованы кадры с полными ведрами судака.

В комментариях к публикации рыбаки заметили, что на одном из фото видно, что нардеп использует для рыбалки так называемый "драч" — самодельное запрещенное приспособление, которое состоит из спаянных или сваренных вместе нескольких крупных крючков.

Скриншот страницы Facebook/Vadym Ivchenko

Скриншот страницы Facebook/Vadym Ivchenko

Пользователи соцсетей напомнили, что за каждого выловленного таким образом судака нужно заплатить штраф в размере 3500 гривен. По подсчетам рыбаков, которые перепостили скриншоты со страницы нардепа, Ивченко своим уловом причинил ущерб на более 100 000 гривен штрафа.

Напомним, ранее у браконьера на территории Чернобыльского экологического биосферного заповедника правоохранители обнаружили голову оленя и окровавленные мешки с мясом.

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