Нардепам от бывшей ОПЗЖ хотят запретить участвовать в работе ВР

Нардепам от бывшей ОПЗЖ хотят запретить участвовать в работе ВР

Этот механизм введет политическую ответственность для российских коллаборантов.

Нардепам от бывшей ОПЗЖ хотят запретить участвовать в работе ВР.

Соответствующие изменения в Регламент предлагает внести депутатская группа «Партія «За майбутнє».

По словам соавтора законопроекта, народного депутата Тараса Батенко, этот механизм введет политическую ответственность для российских коллаборантов, независимо от того, в какую фракцию они вошли, чтобы скрыть свое прошлое.

Напомним, власти Мариуполя обнародовали имена и фото предателей от "ОПЗЖ", которые помогают оккупантам уничтожать город.