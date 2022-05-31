Этот механизм введет политическую ответственность для российских коллаборантов.
Нардепам от бывшей ОПЗЖ хотят запретить участвовать в работе ВР.
Соответствующие изменения в Регламент предлагает внести депутатская группа «Партія «За майбутнє».
По словам соавтора законопроекта, народного депутата Тараса Батенко, этот механизм введет политическую ответственность для российских коллаборантов, независимо от того, в какую фракцию они вошли, чтобы скрыть свое прошлое.
Напомним, власти Мариуполя обнародовали имена и фото предателей от "ОПЗЖ", которые помогают оккупантам уничтожать город.