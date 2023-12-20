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Нардепка Безуглая опубликовала мем о Залужном и взбудоражила Сеть

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Нардепка Безуглая опубликовала мем о Залужном и взбудоражила Сеть

Валерий Залужный и Марьяна Безуглая / Фото: ТСН.ua

Безуглая продолжает "атаковать" Залужного. В этот раз нардепка перешла к мемам.

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая продолжает критиковать главкома ВСУ Валерия Залужного.

На этот раз она опубликовала катынку-мем о главкоме и предложении Генштаба ВСУ мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Скриншот поста Безуглой / ©
Скриншот поста Безуглой

В Сети бурно отреагировали на этот пост Безуглой. И хотя комментировать посты нардепки в Facebook могут только друзья и люди, которые следят за профилем более 24 часов, там уже собралось несколько сотен отзывов.

В комментариях шутили, что Залужный просто очень нравится Безуглой, но не ответил взаимностью, поэтому она стала критиковать главкома. Другие предполагают, что у нардепки – личная неприязнь к генералу.

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Многие комментарии содержат откровенные оскорбления в адрес Безуглой.

Правда, на инициативу мобилизовать еще около полумиллиона человек украинцы в комментариях также отреагировали не с восторгом.

Ранее нардепка Безуглая призвала отправить Залужного в отставку, чем "нарвалась" на критику соцсетей.

Напомним, что Марьяна Безуглая в последнее время отметилась рядом скандальных высказываний и неоднозначных заявлений по поводу главкома Валерия Залужного, мобилизации всех женщин в возрасте от 25 до 60 лет, наказания для уклонистов и т.д.

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Дата публикации
Просмотры
3496
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