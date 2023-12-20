Нардепка Безуглая опубликовала мем о Залужном и взбудоражила Сеть

Безуглая продолжает "атаковать" Залужного. В этот раз нардепка перешла к мемам.

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая продолжает критиковать главкома ВСУ Валерия Залужного.

На этот раз она опубликовала катынку-мем о главкоме и предложении Генштаба ВСУ мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.

Скриншот поста Безуглой

В Сети бурно отреагировали на этот пост Безуглой. И хотя комментировать посты нардепки в Facebook могут только друзья и люди, которые следят за профилем более 24 часов, там уже собралось несколько сотен отзывов.

В комментариях шутили, что Залужный просто очень нравится Безуглой, но не ответил взаимностью, поэтому она стала критиковать главкома. Другие предполагают, что у нардепки – личная неприязнь к генералу.