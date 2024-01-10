Нардепка о законопроекте по мобилизации: будут ли правки в первом чтении

Бобровская напомнила, что никаких рекомендаций о правок в первом чтении быть не может согласно регламенту.

11 января Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о мобилизации в первом чтении. Об этом объявил с трибуны парламента руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Народная депутат, член Комитета ВР по вопросам безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская пояснила, что в первом чтении законопроект примут в том виде, в каком он сейчас — без правок.

Она напомнила, что никаких рекомендаций/правок и т.д. в первом чтении быть не может согласно регламенту. Правки могут готовиться и подаваться уже ко второму чтению.

"К слову, там целый массив правок. Следовательно, зал должен собрать голоса на текст правительства со всем массивом его проблемных вопросов и антиконституционных норм", — подытожила Бобровская.

Раньше мы писали о главных противоречиях и спорах вокруг скандального законопроекта о мобилизации.

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