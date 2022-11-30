Нардепка от ОПЗЖ Левочкина досрочно сложила мандат ВРУ

Депутат Верховной Рады Украины от ОПЗЖ Юлия Левочкина досрочно сложила свой мандат.

Как сообщает "Рух ЧЕСТНО" с ссылкой на информацию от нардепов, Левочкина написала заявление, причиной которого являются якобы семейные обстоятельства.

"Юлия Левочкина была в перечне нардепов, которым за первые четыре месяца 2022 года прекратили возмещение расходов, связанных с исполнением ими депутатских полномочий. Наибольший процент прогульщиков от общего числа депутатов во фракции тогда был среди представителей бывшей ОПЗЖ: там почти 66% нардепов от начала года не получили "депутатские", — говорится в сообщении.

По информации "Руху ЧЕСТНО", в последние пленарные дни перед началом полномасштабного вторжения России почти треть народных избранников от фракции ОПЗЖ не посещала заседания. Среди них Сергей Левочкин и Юлия Левочкина, Игорь Абрамович, Илья Кива, Тарас Козак, Наталья Королевская, Наталья Приходько, Вадим Рабинович, Вадим Столар, Виктор Черный, Ренат Кузьмин, Александр Лукашев, Александр Пузанов и Нестор Шуфрич.

Левочкина — нардепка нескольких созывов ВРУ, была членом "Партии регионов", "Оппозиционного блока", а также партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". В Верховной Раде 9-го созыва она была заместителем председателя Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

До Левочкиной депутатские полномочия сложили Илья Кива, Вадим Новинский и Дмитрий Шенцев.

Напомним, перед избранием в ВРУ в 2019 году Львовчкина профинансировала партию "ОПЗЖ"

14 апреля 2022 года в Верховной Раде было объявлено о приостановлении деятельности парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Перед полномасштабным вторжением России из Украины сбежали за границу около 20 народных депутатов. Большинство из них – это народные избранники от "Оппозиционной платформы – За жизни", среди них есть и Юлия Левочкина, которая 26 января отправилась в Ниццу.

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