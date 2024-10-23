Нардепку Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении, отпустили на поруки: кто именно за нее поручился

Применена мера пресечения к нардепу, подозреваемому в незаконном обогащении, заявили в САП.

Народную депутатку Ирину Кормышкину, подозреваемую в незаконном обогащении на 20 млн гривен, отпустили на поруки главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"23 октября 2024 года следственный судья ВАКС применил к народному депутату Украины, подозреваемому в незаконном обогащении, меру пресечения в виде личной поруки. Поручителями суд определил двух человек: председателя фракции Верховной Рады Украины Д. Арахамию и председателя одной из областных военных администраций В. В. Кима", – говорится в сообщении.

Также там отметили, что на подозреваемую Ирину Кормышкину (Аллахвердиеву) возложено выполнение следующих процессуальных обязанностей:

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы;

сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свои паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами.

Срок действия обязанностей составляет 2 месяца.

Напомним, Ирина Кормышкина-Аллахвердиева в 2023 году задекларировала наибольший доход среди коллег из фракции "Слуга народа", а составит 123,5 млн грн. В ходе досудебного расследования установлено, что активы более чем на 20 млн гривен, которые нардепка приобрела в течение 2021-2022 гг., превышают ее официальные доходы и сбережения за этот период.

Так, например, за счет полученных активов нардепка приобрела дом в Одесской области, в котором теперь проживает. Покупку недвижимости совершили через юридическое лицо.

"16.10.2024 нардеп уведомлен о подозрении по ст. 368-5 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", – говорится в сообщении САП.

Другие скандалы с нардепкой Кормышкиной

Дело о незаконном обогащении – не единственный скандал с народной депутатом.

В 2020 году Ирина Кормышкина-Аллахвердиева оказалась в центре другой пикантной ситуации. Тогда руководители фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия во время рабочей поездки в Николаев неформально обсуждали ее с применением таких сравнений, как "рабочая баба" и "корабельная сосна". Видео разговора Корниенко и Арахамии запечатлели журналисты местного издания "НикВести".

Позже политики уверяли, что такими определениями они якобы обсуждали предпринимателя и главу ОО "Будущее Николаева" Татьяну Домбровскую, которую среди прочих рассматривают как кандидата в мэры Николаева от "Слуги народа".

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