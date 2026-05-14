Нардепу Дубинскому избрали меру пресечения по делу о госизмене: что решил суд
Нардеп Александр Дубинский был избран еще одной мерой пресечения в виде содержания под стражей без залога.
Народному депутату Украины IX созыва Александру Дубинскому, еще раньше находившемуся в тюрьме, а сейчас его подозревают в государственной измене, избрали еще одну меру пресечения. Решение суд вынес в четверг, 14 мая 2026 года.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Мероприятие Дубинскому — подробности решения
Суд полностью удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Согласно постановлению подозреваемый будет находиться под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.
По данным следствия, народный депутат распространял в социальных сетях Telegram, Facebook и Instagram материалы, направленные на формирование выгодных для Российской Федерации нарративов.
Кроме того, эти публикации преследовали цель дискредитации государственной политики Украины и создания предпосылок для срыва мобилизационных процессов. В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Подозрения Дубинскому — последние новости
Напомним, 5 мая 2026 года Александру Дубинскому было доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Затем следствие установило, что он продолжал антиукраинскую пропаганду, даже находясь под стражей в СИЗО.
Ранее мы писали, что генеральный прокурор подписал новые обвинения и изменения в предварительные подозрения в отношении народного депутата Украины Александра Дубинского и его помощника. Нардеп подозревается в повторной организации незаконного пересечения границы (ч. 2 ст. 332 УК Украины).