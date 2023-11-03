Нардепу Дубинскому объявили подозрение в незаконной переправке за границу уклониста

Народный избранник использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях".

В пятницу, 3 ноября, действующему народному депутату объявлено подозрение в организации схемы для незаконного выезда мужчин за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В сообщении не названа фамилия нардепа, но, судя по обстоятельствам дела и опубликованным фото, речь идет о народном депутате Александре Дубинском, у которого правоохранители недавно проводили ряд обысков.

"По материалам следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены", — говорится в сообщении СБУ.

По информации следователей, для реализации сделки народный избранник использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы волонтеров.

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"Установлено, что часть документов, необходимых для бегства "клиента" за пределы Украины, народный депутат хранил у своего экс-помощника – депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также у директора подконтрольной общественной организации", – уточнили в спецслужбе.

Директору привлеченной к незаконной деятельности общественной организации также сообщили о подозрении по ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу).

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в августе 2023 года ДБР вместе с СБУ провели обыски у Александра Дубинского, уехавшего за границу во время войны под предлогом сопровождения отца на лечение. Тогда же ему сообщили о подозрении в служебном подлоге документов для выезда за границу.

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