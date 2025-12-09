Нардепке Скороход избрали меру пресечения: что она сказала в суде

Анна Скороход / © Facebook

Суд избрал народной депутатке Анне Скороход меру пресечения в виде залога в размере более 3 миллионов гривен.

Ее подозревают в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за внесение ее конкурентов в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает Общественное.

Прокурор потребовал избрать для народной депутата меру пресечения в виде залога в размере более 10 миллионов гривен.

А Анна Скороход категорически отвергает обвинения и настаивает на публичности процесса. Она заявила о фальсификации дела:

«Я совершенно не соглашаюсь с этой сказкой, изложенной в деле. И я прошу, чтобы все люди в Украине видели, как проходит судебное заседание. Категорически настаиваю на публичном разбирательстве, потому что те материалы, которые были изложены в соцсетях, а также в сети интернет, не соответствуют действительности», — сказала нардепка.

Также Скороход обвинила правоохранителей в манипуляциях с поличным.

«Более того, представители НАБУ во время проведения у меня обыска выложили фотографии, которые не относятся ни ко мне, ни к другим двум лицам, упомянутым в этом деле», — заявила Анна Скороход.

Впоследствии стало известно, что суд назначил для народной депутата залог в размере более трех миллионов гривен. Ранее по этому же делу меры предосторожности в виде залогов были избраны двум другим подозреваемым: помощнику нардепки и вероятному сообщнику.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), следователь судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) применил меру пресечения в виде содержания под стражей к народной депутатке. В качестве альтернативы аресту суд определил возможность внесения залога в размере 3 млн 28 тыс. грн.

В случае внесения залога, на народную депутат Анну Скороход будет возложен ряд процессуальных обязанностей. Она должна прибывать по требованию к следственным органам и суду, не отлучаться за пределы Украины без их разрешения, а также сообщать об изменении места жительства и работы. Также воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

Как отметили в САП, народный депутат должен сдать на хранение загранпаспорта и другие документы для выезда, воздержаться от общения с лицами, указанными в определении суда, и носить электронное средство контроля (браслет).

Ранее мы писали о том, что 5 декабря стало известно об обысках у представительницы партии «За будущее» народного депутата Анны Скороход. В НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной группы, возглавляемой нардепкой.

Впоследствии нардепка Анна Скороход опровергла фотографии и записи, опубликованные НАБУ, назвав их фейковыми и манипулятивными.

Также сообщалось, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения помощнику народного депутата Анны Скороход, подозреваемого в подстрекательстве к предоставлению взятки за применение санкций СНБО к компании-конкурентке.