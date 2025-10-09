Нардепу Тищенко ослабили меру пресечения: что решил суд

Народный депутат Николай Тищенко / © скриншот с видео

Реклама

В Шевченковском райсуде Днепра в четверг, 9 октября, состоялось очередное заседание по громкому делу народного депутата Николая Тищенко и бывшего полицейского Богдана Писаренко. Оба обвиняются в незаконном лишении свободы эксбийца спецподразделения «Кракен» ГУР Минобороны Дмитрия Мазохи.

Об этом сообщает «Общественное».

Судебное заседание и смягчение ограничений

На заседании планировалось исследовать протокол и видеозапись обыска, проведенного в квартире Николая Тищенко. Но главным вопросом было продолжение мер предосторожности для обвиняемых.

Реклама

На предыдущих заседаниях и Тищенко, и Писаренко суд продлил ночной домашний арест на два месяца, но срок этого решения истек 21 октября. Обвиняемые не присутствовали лично в зале суда и присоединились к заседанию с помощью видеосвязи.

Арест заменили обещанием

По результатам рассмотрения суд принял решение изменить меру пресечения для обоих обвиняемых. Вместо ночного домашнего ареста им назначили личное обязательство сроком на два месяца, то есть до 9 декабря. Это означает, что подозреваемые гарантируют, что будут выполнять возложенные на них обязанности и ограничения, среди которых, например, запрет общаться со свидетелями по делу, покидать населенный пункт места жительства и т.д. При этом круглосуточный контроль их передвижений, как это было во время домашнего ареста, отменяется.

Следующее заседание по этому скандальному делу назначено на 10 ноября.

Напомним, народный депутат Украины Николай Тищенко чуть ли не с первых дней в Верховной Раде попадал в разные скандалы . Во время пандемии коронавируса, по данным СМИ, ресторан Тищенко работал на все ограничения и там устраивали громкие гулянья, во время войны скандальный нардеп уехал за границу. Однако «последней каплей» стало то, что охрана народного депутата в Днепре избила эксвоенного.