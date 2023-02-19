Нардепу вручили повестку прямо на улице: мобилизационные методы не устраивают ВР

В ВР рассмотрят резонансные случаи при мобилизации и заслушают ответственных.

Одному из народных депутатов вручили повестку прямо на улице во время мобилизационных мероприятий

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, представитель президента в ВР Федор Вениславский в интервью "Укринформу".

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По его словам, сейчас наблюдаются мобилизационные методы, которые членов Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не устраивают.

Именно поэтому нардепы инициировали на следующей неделе заседание Комитета, где заслушают руководителей на уровне ВСУ, отвечающих за мобилизационные мероприятия. Там обсудят резонансные случаи, когда представители военных комиссариатов вручают повестки буквально на улице, иногда нанося телесные повреждения гражданам.

"Это неправильный механизм. Кстати, могу сказать, не называя фамилии, что одному из народных депутатов, члену нашего комитета, также на площади вручили повестку. Это свидетельствует о том, что идет не совсем квалифицированная процедура", — подчеркнул Вениславский.

Отметим, что народные депутаты не подлежат призыву во время мобилизации.

Повестка – не наказание

Федор Вениславский прокомментировал историю блоггеров, которые издевались над девушками, снимали это на видео и публиковали в социальных сетях, а затем получили повестки.

"Мы обсуждали эту ситуацию на уровне Комитета. Знаете, хотелось бы, чтобы те, кто вручал повестки, взяли этих подонков в свой коллектив и вместе с ними воевали бок о бок или отстаивали ценности. Это недопустимо. Заменять уголовное наказание службой в армии – точно нельзя. Преступники должны сидеть в тюрьме, а не идти воевать, как это практикуют в России", – считает нардеп.

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Ранее по Сети разлетелось видео, где сотрудники военкомата передвигались в Одессе на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки. Также общественность возмутила другой случай из Одессы – жестокое задержание мужчины во время вручения повестки. Из-за этого инцидента была назначена служебная проверка.

Аналогичный случай произошел в Днепре. В Сеть попало видео, на котором трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским в Днепре. Один из военных в руке держит какие-то бумаги.

Мобилизированный из Тернополя, которому повестку вручили прямо на улице, погиб в Донецкой области через месяц после призыва. По словам родных погибшего, мужчину бросили на передовую без подготовки. Он пробыл на фронте 5 дней и погиб.

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