Нардепы готовы начать реформу СБУ по усилению контрразведки — СМИ

Принятие нового закона о контрразведывательной деятельности поможет СБУ более эффективно защищать Украину и противодействовать российским спецслужбам.

Об этом говорится в материале "ЛИГА.нет", опубликованном недавно.

По данным журналистов, Верховная Рада должна скоро рассмотреть законопроект, который предоставит Службе безопасности новые механизмы для разоблачения российских шпионов, предателей и коллаборантов.

"Война выявила те моменты, которые следует совершенствовать в украинской спецслужбе. Именно поэтому в парламенте появился законопроект №7684-д, который должен помочь СБУ усилить контрразведывательное направление… Законопроект позволит СБУ работать на опережение и ускорит документирование угроз. В то же время ставится предохранитель: материалы, собранные в ходе контрразведки, нельзя использовать в суде", – говорится в статье.

Усиление контрразведки является приоритетом в условиях войны. Журналисты отмечают – если бы эти законодательные изменения произошли раньше, то результаты СБУ могли быть еще лучше. Нынешний же закон был написан для мирного времени. Некоторые его нормы даже усложняли работу спецслужбы в первые дни вторжения.

А новый законопроект позволит проводить контрразведывательные мероприятия в районе боевых действий без решения суда – по разрешению руководителя. Также регламентируется проведение контрразведывательных опросов, в частности, в отношении должностных лиц в оборонной отрасли и чиновников. Именно такой опрос позволил в начале года разоблачить работавшую в Кабмине агентуру.

В случае принятия закона СБУ сможет с разрешения генпрокурора проверять и нардепов. Если бы такие нормы были введены ранее, то предатели в парламенте вроде Андрея Деркача тоже были бы разоблачены раньше времени.

Опрошенные парламентарии считают, что СБУ критически важно иметь больше полномочий в контрразведке. Но в то же время, они не отказываются от глобальной реформы спецслужбы – просто разделяют ее на блоки и готовы принимать постепенно.

Сейчас считают, что следствие по четырем направлениям (шпионаж, терроризм, государственная измена и защита национальной государственности) сейчас нецелесообразно забирать в СБУ. Прежде всего, чтобы избежать коллапса, поскольку ДБР не может быстро перебрать эти функции в условиях войны.

"Война – это окно возможностей, чтобы сделать Службу безопасности более состоятельной, — отмечает издание. — В СБУ рассчитывают, что документ будет принят парламентом в ближайшее время. Этот закон позволит гораздо эффективнее бороться со шпионами, предателями и агентами РФ. А значит – и ускорит победу».

Напомним, ранее Глава СБУ Василий Малюк заявлял в интервью агентству "Интерфакс", что Служба следует за вектором усиления контрразведки и хочет создать правильную, боеспособную контрразведывательную модель. По его словам, необходимо внести изменения в закон о контрразведывательной деятельности, в настоящее время согласовано около 80% позиций по этому законопроекту, к работе привлечены и представители разведывательного сообщества.