Нардепы хотят лишать гражданства военнообязанных, сбежавших за границу и не возвращающихся: кого это касается

Нардепы хотят лишать гражданства военнообязанных, сбежавших за границу и не возвращающихся: кого это касается

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу во время военного положения и не вернулись в течение месяца.

Соответствующий проект закона №7381 появился на сайте парламента 17 мая.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

"Граждане, которые во время военного положения, состояния войны выехали в страну, которая осуществляет военную агрессию против Украины, или военнообязанные (по возрасту и состоянию здоровья) и выехали за границу и без уважительных причин не вернулись назад в течение 30 дней, или которые письменно отказались от призыва (мобилизации) на военную службу, могут быть лишены гражданства Украины в установленном порядке", — говорится в проекте закона.

Также эту норму предлагается распространить и на выехавших в Россию.

Кроме этого, в законопроекте предложено также расширить категории лиц, не подлежащих мобилизации – из числа тех, кто и так выполняет важные функции в тылу. То есть они тоже смогут мобилизоваться, но на условиях добровольности, если сочтут, что готовы и физически, и морально защищать родину с оружием в руках, и что именно в такой роли они будут более полезными для государства.

Как считают народные депутаты, этот законопроект будет способствовать укреплению экономики и обороноспособности государства.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский подписал указы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Верховная Рада в ближайшее время поддержит это решение.

Обращение от командира полка "Азов" подполковника Дениса Прокопенко

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