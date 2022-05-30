Нардепы хотят полностью запретить деятельность УПЦ Московского патриархата: что известно

После вторжения России в Украину в марте народные депутаты зарегистрировали законопроекты о запрещении и прекращении деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Украины.

В понедельник, 30 мая, состоялось заседание комитета парламента, на котором обсуждали целесообразность запрета УПЦ МП. К слушаниям были привлечены религиозные деятели разных конфессий, ученых, представителей общественного общества, юристов, народных депутатов и т.д.

Об этом шла речь во время заседания ВР.

Как пояснили в комитете ВР, в Раде представлены два проекта, между которыми есть принципиальная разница. Она ими заключается в том, что первый проект предусматривает запрет именно УПЦ МП, а другой – запрет любых религиозных организаций, руководствующихся определенным образом в стране-агрессоре.

Во время заседания были выдвинуты две противоположные позиции: с одной стороны законодательный запрет в любой приемлемой форме, с другой — оговорки радикализма в религиозных вопросах во время войны.

Инициаторы законопроекта считают, что УПЦ МП является средой поддержки враждебной идеологии русского мира и формой инструментализации религиозных организаций Украины с целью усиления влияния на население как дополнительного орудия войны. Между тем, религиозные представители УПЦ МП угрожают усилением угрозы безопасности Украины, если их запретят.

Как сообщалось ранее, настоятель ПЦУ митрополит Эпифаний разъяснил хитрость УПЦ относительно "независимости" от московского Кирилла-"убийцы".

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