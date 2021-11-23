Нардепы хотят ужесточить наказание за смертельные ДТП: в Раду внесли два законопроекта

Нардепы хотят ужесточить наказание за смертельные ДТП: в Раду внесли два законопроекта

В Украине за 2021 год выросло количество ДТП.

В Верховную Раду внесли два законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за совершение ДТП, в которых погибли люди.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Так, за 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП. Это на 13,9% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Законопроектом №6240 внесла в ВР внефракционная нардепка из Харькова Юлия Светличная. Она предлагает усилить наказание для водителей, которые в состоянии наркотического или алкогольного опьянения нарушили ПДД, в результате чего погибли люди.

За смерть потерпевшего предлагается увеличить наказание до 8-12 лет лишения свободы (сейчас 5-10 лет); если ДТП повлекло за собой гибель нескольких человек, то до 12-15 лет (сейчас 7-12 лет) с лишением права управлять транспортными средствами пожизненно.

Альтернативный законопроект №6240-1 от фракции "Слуга народа" предлагает несколько мягкое наказание для таких нарушителей.

Водителей, превысивших скорость, в результате чего погиб человек, предлагают наказывать лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до семи лет.

Если водитель в состоянии наркотического или алкогольного опьянения нарушил ПДД, в результате чего пострадал человек, он может попасть в тюрьму на 7 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до семи лет.

Если же в таком состоянии по вине водителя человек погиб, нарушителю грозит 8-15 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок от восьми до десяти лет.

Ранее мэр Харькова объяснил большое количество ДТП в городе.

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