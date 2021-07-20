Нардепы не поддержали 10 проектов постановлений об отмене решений ВР о принятии законов

Проекты постановлений по результатам голосования отклонены.
20 июля состоялось внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, созванное в связи с требованием президента Украины Зеленского.
Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, для участия во внеочередном заседании зарегистрировалось 99 народных депутатов.
Согласно повестке дня, на заседании рассмотрели 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии в целом четырех законов.
Принятые решения позволят разблокировать подписание законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации "Укроборонпрома" (№3822).
Напомним, народные депутаты подали 10902 поправки к законопроекту №5600 о повышении ряда налоговых ставок ко второму чтению. Поправки подали от себя 123 депутата и от коллектива авторов 56 групп депутатов.