Нардепы не поддержали 10 проектов постановлений об отмене решений ВР о принятии законов

Нардепы не поддержали 10 проектов постановлений об отмене решений ВР о принятии законов

Проекты постановлений по результатам голосования отклонены.

20 июля состоялось внеочередное пленарное заседание Верховной Рады, созванное в связи с требованием президента Украины Зеленского.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, для участия во внеочередном заседании зарегистрировалось 99 народных депутатов.

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Согласно повестке дня, на заседании рассмотрели 10 проектов постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии в целом четырех законов.

Принятые решения позволят разблокировать подписание законов, касающихся реформы судопроизводства (законопроекты №3711-р, №5068, №5069) и трансформации "Укроборонпрома" (№3822).

Напомним, народные депутаты подали 10902 поправки к законопроекту №5600 о повышении ряда налоговых ставок ко второму чтению. Поправки подали от себя 123 депутата и от коллектива авторов 56 групп депутатов.

Новости Украины: Верховная Рада соберется на внеочередное заседание по требованию президента Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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