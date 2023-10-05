Нардепы от "Слуги народа" избили парня в центре Киева — что известно (видео)

В Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили молодого человека. Пострадавший утверждает, что обвинили его в мошенничестве и требовали деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Детали избиения

Парень рассказывает, что избиение произошло примерно в 10 утра в Киеве. По его словам, Дмитрук и Куницкий потребовали у него деньги и обвиняли в аферах. Пострадавший подтверждает, что драку начали народные депутаты.

Говорят, нардепы Куницкий и Дмитрук избили какого-нибудь парня сегодня в Киеве pic.twitter.com/813rMG3YVs — Roland Deschain (@Rolandirebyata) Октябрь 5, 2023

"Куницкий завалил на землю, а Дмитрук начал бить кулаками в лицо", — говорит он.

Парню вызвали скорую, оказали первую помощь и отвезли в больницу на консультацию.

На видео можно увидеть, что нардепы шли мимо и подошли к пострадавшему. Начали его толкать, снимать на камеру, с чего начался конфликт.

ze-депутаны куницкий и дмитрук бьют какого-то парня... pic.twitter.com/IxPkg3x6Yx — qwest (@qwest__) October 5, 2023

На кадрах ниже видно, как Дмитрий бьет парня. Рядом стоят еще двое мужчин, однако неизвестно, кто они.

Народные депутаты написали заявление

В комментарии Новости. Live Артем Дмитрук рассказал, что произошло.

«Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр Протасов для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек бегут из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео”, — сказал нардеп.

Он заявляет, что пострадавший парень – это подставное лицо. Во время прошедшей проверки этого колл-центра он якобы пытался спровоцировать народных депутатов.

Он начал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все поближе. Мы представились, показали удостоверение народных депутатов, и мой коллега Александр начал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он стал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук Александра, украл фактически, и начал с ним бежать”, — рассказал Дмитрук.

Нардеп добавляет, что в руках у парня был нож.

“Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы начали просить у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож», — говорит Дмитрук.

В результате и Дмитрук, и Куницкий написали заявление в полицию.

Пресссекретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина подтвердила, что "имела место драка с участием нардепов в Голосеевском районе города".

"На месте еще работает следственно-оперативная группа", — добавила она.

Читайте также: