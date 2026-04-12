Нардепы потратили 100 млн грн на авто: Bihus.Info показали, какие машины покупали

Автопарк (иллюстративное фото) / © Associated Press

Реклама

2025 ряд народных депутатов Украины существенно обновили свои автопарки, потратив на премиальные автомобили по меньшей мере 100 миллионов гривен.

Об этом сообщают журналисты Bihus.Info, проанализировавшие электронные декларации парламентариев.

Кто и что покупал

В частности, глава депутатской группы «Доверие» Олег Кулинич начал пользоваться Mercedes-Benz V300D 2025 года. Авто оформлено на его компанию и стоило более 5,4 млн. грн.

Реклама

Его коллега Александр Сухов задекларировал BMW X5 в 2025 году, приобретенный женой за более чем 4,7 млн грн. По словам нардепа, средства получили от продажи имущества и сбережений.

Еще один представитель «Доверия» Борис Приходько задекларировал сразу два автомобиля — Lexus LX 600 и Porsche Panamera. В то же время указанная в декларации цена Lexus вызвала вопрос, поскольку она оказалась значительно ниже рыночной.

Дорогие авто через компании и аренду

Нардепы от группы «За будущее» Сергей Лабазюк и Петр Юрчишин пользуются Range Rover 2025 стоимостью около 8 млн грн. Один из автомобилей оформлен на компанию, другой – арендуется.

В декларации представителя «Слуги народа» Владимира Гевко появился Audi Q8 2024 года, оформленный на связанную компанию. Нардеп заявил, что пользуется автомобилем на условиях аренды.

Реклама

Юрий Кисель задекларировал два новых Lexus, оформленных на семейные фирмы. Общая стоимость обновления автопарка его семьи оценивается в 160–200 тысяч долларов.

Новые авто в семьях депутатов

Среди других обновлений дорогие автомобили в семьях нардепов. В частности, у сожительницы Вадима Столара появился Mercedes-Benz G 580 в 2025 году за 8,8 млн грн, а сам депутат пользуется Lexus LM350H.

Валерий Дубиль пользуется Audi Q7, оформленным на компанию его сына, а Сергей Тарута приобрел электрический BMW i7 стоимостью более 4,8 млн. грн.

Общий контекст

Журналисты отмечают, что значительная часть автомобилей оформляется на родственников или компании, а сами депутаты пользуются ими через аренду или другие механизмы.

Реклама

На фоне этих расходов в парламенте в последнее время обсуждается возможный кадровый кризис — некоторые депутаты заявляют об усталости, низких официальных доходах и давлении со стороны антикоррупционных органов.

Напомним, ранее СМИ стало известно, что работник Бучанского районного ТЦК Олег Коломиец задекларировал значительные денежные активы и драгоценности, существенно превышающие его официальные доходы. Согласно декларации за 2025 год, в собственности военнослужащего — золотые слитки почти на 7,7 млн грн, а также десятки тысяч долларов и евро наличными. В то же время его официальный годовой доход составил около 366 тыс. грн.