Нардепы воевать не должны: Власенко объяснил, почему не следует мобилизовать депутатов

Верховная Рада / © ТСН

Народный депутат от ВО «Батькивщина» Сергей Власенко рассказал о своем отношении к участию коллег-политиков, судей и прокуроров в боевых действиях. Он отметил дилемму между военной службой и выполнением важных государственных функций. Для него ключевым является вопрос сохранения работы государственного аппарата во время войны.

Свою позицию он озвучил в эфире программы День Live.

Комментируя волевые решения своих коллег, в частности, Александра Федиенко и Романа Костенко, Власенко подчеркнул:

«Я всегда задаю вот таким судьям и таким прокурорам несколько вопросов. А кто будет отправлять правосудие в то время, когда вы защищаете святое дело — защищать Родину? Кто вместо вас будет заниматься вашей работой? Кто вместо вас будет расследовать то, что вы должны расследовать?».

Нардеп подчеркнул, что каждый должен руководствоваться вопросом большей пользы для государства. Именно поэтому он выдвинул четкое условие для тех, кто считает себя более эффективным на фронте:

«Если человек считает, что он больше полезен в Вооруженных силах, нет вопросов. Сдай мандат, уйди в отставку с должности судьи, иди защищай Родину…» — заявил Власенко.

«Если стране нужен такой солдат, нет вопросов»

Комментируя собственное возможное участие в боевых действиях, Сергей Власенко признал, что его военный опыт устаревший. Это явилось наиболее интересным моментом его заявления. Он прямо заявил, что последний раз держал автомат в далеком 1987 году.

Политик выразил сомнение в своей эффективности как рядового солдата, отметив, что он значительно более эффективен на работе в Верховной Раде, где, по его словам, понимает, как необходимо работать. При этом Власенко подтвердил свою готовность пойти на фронт, если государство сочтет его службу необходимой.

«Я в последний раз держал автомат в руках в 1987 году. Если стране нужен такой солдат [как я], нет вопросов. Я сложу мандат и пойду защищать», — резюмировал нардеп.

Напомним, народный депутат Украины Александр Федиенко заявил, что сейчас уже нет новых волн добровольцев, как в начале российского вторжения. В то же время он утверждает о готовности нардепов встать на защиту государства, «если нужно». Депутат также утверждает, что сам подписал контракт и прошел военно-врачебную комиссию.

Ведущий телемарафона Вадим Карпьяк объявил о своем последнем эфире в студии и сообщил, что решил мобилизоваться в Десантно-штурмовые войска ВСУ.