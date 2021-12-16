Нардепы запретили в Украине крепкие и ментоловые сигареты: что изменилось

Табачные изделия тоже нельзя рекламировать.
Народные депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении изменения некоторых законов Украины относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака. В частности, речь идет о запрете продажи ароматизированных и крепких сигарет.
Соответствующее решение нардепы постановления во время пленарного заседания парламента 16 декабря.
"За" проект закона №4358 поддержали 317 депутатов. Как говорится в пояснительной записке к документу, проект Закона Украины регулирует сферу здравоохранения с целью защиты населения, особенно детей и молодежи, от вредного влияния табачных изделий.
Согласно закону:
- запрещается реклама, спонсорство и продажа до 21 возраста электронных сигарет, ТВЭН, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в Интернете;
- запрещается продажа сигарет со вкусами и ароматом (например, фрукты, ягоды или сладости);
- запрещается употребление табачных изделий для нагрева в общественных местах — как с обычными сигаретами;
- вводятся медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигарет для нагрева;
- увеличиваются медицинские предупреждения на пачках с 50% до 65% от площади с фотографиями-изображениями последствий курения с обеих сторон и их ежегодную ротацию, проводимую Минздравом;
- предоставляются возможности ОМС определять дополнительные бездымные места;
- вводится процедура отчетности производителей об ингредиентах и выбросах табачных изделий.
Также законом запрещается продажа сигарет, на которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыму одной сигареты превышают: никотина — 1 мг, смолы — 10 мг, монооксида углерода — 10 мг.
Кроме того, предусматривается штраф за их продажу лицам моложе 18 лет в размере 1020 гривен, а в случае повторного нарушения в течение года - 10200 гривен;
Ожидается, что реализация этого решения будет способствовать сокращению распространенности курения среди всех возрастов, прежде всего, среди детей и молодежи. По прогнозам нардепов, законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году.
Как сообщали в Минздраве, более 8 млн человек в мире умирают из-за болезней, вызванных употреблением табака. А в Украине курение уносит в среднем 85 тысяч жизней в год.
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