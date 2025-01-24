Наркодилер отправлял наркотики почтой по всей Украине: подробности

Злоумышленнику грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Полицейские Одесской области разоблачили 27-летнего жителя Белгород-Днестровского района, который посылками отправлял наркотики и психотропы по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Мужчина прятал "товар" среди бытовых вещей, таких как сладости и светильники, и находил клиентов через мессенджеры. В течение двух недель правоохранители задокументировали 30 фактов сбыта. Полиция изъяла наркотические средства и психотропы, среди которых 4-ММС, амфетамин и каннабис. Мужчине сообщено о подозрении и ему грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

"Кроме того, была установлена причастность фигуранта к аналогичной противоправной деятельности на Киевщине. После задержания мужчина получил сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины от столичных полицейских", — говорится в сообщении.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. Следствие продолжается, правоохранители продолжают расследование, устанавливая источники поступления наркотиков и возможных сообщников фигуранта.

Напомним, в Киеве задержали наркодилера с каннабисом на 7 миллионов гривен.

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