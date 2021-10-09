"Наркоманское животное": украинские бойцы ответили нардепу Киве на его приветствие Путину (видео)

Бойцы из зоны ООС попросили военных на мирной территории Украины плюнуть при встрече Илье Киве в лицо.

Украинских бойцов возмутила выходка одиозного нардепа от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильи Кивы, который поздравил президента страны-агрессора Владимира Путина с днем рождения.

Военные ответили нардепу на его приветствие Путину и обнародовали свое обращение в Сети.

Бойцы отметили, что Кива пересек границу и назвали его "наркоманским животным".

Военнослужащие ВСУ из зоны ООС попросили военных на мирной территории Украины во время встречи плюнуть нардепу от ОПЗЖ в лицо.

"Парни, если кто-то увидит это наркоманское животное, то очень просим передать ему от нас "привет" - плюнуть в морду", — отметили военнослужащие.

Бойцы пригласили Киву на линию столкновения на Донбассе, чтобы "пройти курс лечения от наркотической зависимости" и "лично поздравить россиян, которые стоят перед ними".

Напомним, 7 октября Кива поздравил президента страны-агресоркы Владимира Путина с 69-летием. Нардеп назвал Путина "лидером нации и дружественного нам народа".

"Вы действительно тот человек, который вернул своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. Вы тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства. Вы защищаете мораль, веру. Вы тот, чье имя "записано в историю человечества, как имя великого правителя", — отметил Кива.

Свое приветствие одиозный нардеп от "Оппозиционной платформы — За жизнь" завершил цитатой персонажа "Звездных войн" мастера Йоды: "Да прибудет с вами сила".

От "националиста" до сторонника "русского мира"

Что интересно, раньше Кива высказывал совершенно противоположные тезисы. В 2016 году он заявил, что выступает за насильственную украинизацию жителей Донбасса.

"Если вы не будете любить Украину — мы заставим любить Украину", — обращался политик в эфире одного из украинских телеканалов к жителям Донбасса.

Какое-то время он даже руководил полтавским центром "Правого сектора", а также был региональным политическим руководителем "Правого сектора" на Востоке Украины.

Однако в 2019 году политические взгляды Кивы радикально изменились. Он вступил в партию ОПЗЖ, которую называют пророссийской, и стал нардепом от этой политсилы. С тех пор Кива стал горячим сторонником "русского мира", "славянского единства" и Владимира Путина.

Напомним, что Илья Кива чаще всего среди нардепов попадает в ситуации, которые становятся темами интернет-мемов:

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