Наркотики на 400 миллионов и сеть по всей Украине: полиция "накрыла" международную наркомафию (фото)
Правоохранители обезвредили транснациональную наркогруппу, изъяв рекордное количество психотропов.
Нацполиция совместно с Польшей и Молдовой провела масштабную спецоперацию «Рубикон». В результате разоблачена международная наркомафия, которая «держала» лаборатории и склады с наркотиками.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Операция «Рубикон» — полиция против наркомафии
Как отмечается, операция проходила при координации Департамента по борьбе с наркопреступностью, Главного следственного управления Нацполиции и процессуального руководства Офиса Генпрокурора, в тесном взаимодействии с Европолом и зарубежными партнерами.
В ходе операции:
ликвидировано 34 лаборатории и 74 склада хранения готовой наркопродукции;
изъято более 27 миллионов доз наркотиков;
сообщено о подозрении 123 участникам преступных группировок.
По данным следствия, четыре организованные группы и преступная организация занимались синтезом и распространением alpha-PVP, амфетамина, метамфетамина и мефедрона. Они создали полную цепь незаконного производства и продаж психотропов.
«Участники двух транснациональных группировок координировали изготовление и реализацию психотропов на территории Республики Польша, а также организовали наркотрафик в Украину и Молдову. Еще одна международная группа обеспечивала поставки прекурсоров в подпольные лаборатории в Украине и Польше», — говорится в сообщении.
В Украине сеть лабораторий охватывала почти все регионы, производя более 700 кг наркотиков в месяц с прибылью более 400 млн. грн.
Ранее в Киеве 20-летний парень продал наркоиики несовершеннолетнему, после чего 17-летний парень умер от передозировки. Экспертиза установила, что смерть наступила из-за отравления метадоном на фоне действия алкоголя и димедрола. Стало известно, что накануне трагедии подросток приобрел наркотики и сильнодействующее лекарство у своего знакомого, с которым вместе употребил эти вещества. Ему грозит от 6 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.