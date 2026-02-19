Наркотики на 400 миллионов и сеть по всей Украине: полиция "накрыла" международную наркомафию (фото)

Разоблачена наркомафия

Нацполиция совместно с Польшей и Молдовой провела масштабную спецоперацию «Рубикон». В результате разоблачена международная наркомафия, которая «держала» лаборатории и склады с наркотиками.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Операция «Рубикон» — полиция против наркомафии

Как отмечается, операция проходила при координации Департамента по борьбе с наркопреступностью, Главного следственного управления Нацполиции и процессуального руководства Офиса Генпрокурора, в тесном взаимодействии с Европолом и зарубежными партнерами.

В ходе операции:

ликвидировано 34 лаборатории и 74 склада хранения готовой наркопродукции;

изъято более 27 миллионов доз наркотиков;

сообщено о подозрении 123 участникам преступных группировок.

По данным следствия, четыре организованные группы и преступная организация занимались синтезом и распространением alpha-PVP, амфетамина, метамфетамина и мефедрона. Они создали полную цепь незаконного производства и продаж психотропов.

«Участники двух транснациональных группировок координировали изготовление и реализацию психотропов на территории Республики Польша, а также организовали наркотрафик в Украину и Молдову. Еще одна международная группа обеспечивала поставки прекурсоров в подпольные лаборатории в Украине и Польше», — говорится в сообщении.

В Украине сеть лабораторий охватывала почти все регионы, производя более 700 кг наркотиков в месяц с прибылью более 400 млн. грн.

Ранее в Киеве 20-летний парень продал наркоиики несовершеннолетнему, после чего 17-летний парень умер от передозировки. Экспертиза установила, что смерть наступила из-за отравления метадоном на фоне действия алкоголя и димедрола. Стало известно, что накануне трагедии подросток приобрел наркотики и сильнодействующее лекарство у своего знакомого, с которым вместе употребил эти вещества. Ему грозит от 6 до 10 лет заключения с конфискацией имущества.