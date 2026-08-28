Наркотики в авто экс-комбата «Магуры»: в 16-м армейском корпусе встали на защиту Ширшина

Наркотики в машине Ширшина: реакция ВСУ и служебное расследование

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В 16-м армейском корпусе отреагировали на скандал вокруг своего офицера и бывшего комбата 47-й бригады «Магура» Александра Ширшина, в машине которого якобы обнаружили наркотики.

Об этом говорится в заявлении корпуса в соцсетях.

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В корпусе заверили, что внимательно следят за развитием событий и принимают в известность позицию Нацполиции. В то же время, командование подчеркивает: любые процессуальные действия в отношении военнослужащих должны иметь четкие и понятные правовые основания.

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«Знаем Александра как военнослужащего, преданного делу защиты Украины, и как принципиального человека, который стремится к качественным изменениям в Вооруженных Силах и уже доказывал свою правоту в судах», — отметили его побратимы из корпуса.

В то же время в 16-м армейском корпусе будет проведено служебное расследование и комплексная проверка обстоятельств задержания майора Ширшина.

«Со стороны правоохранительных органов ожидаем честного и беспристрастного расследования, максимальной прозрачности и исчерпывающего обоснования процессуальных действий, а также учета предыдущих обстоятельств дела Ширшина, — отметили в пресс-службе, намекая, что офицер мог стать жертвой преследований за свою принципиальную позицию.

Также в корпусе призвали воздержаться от преждевременных выводов и обвинений.

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«Одна из основ правового государства — презумпция невиновности. Безосновательные попытки дискредитировать военнослужащих, с оружием в руках защищающих Украину, недопустимы», — заключает 16-й армейский корпус.

Напомним, ранее экс-комбат 47 отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин заявил, что во время проверки полиции в Харькове в его авто якобы нашли пакет с наркотиками. Офицер утверждал, что наркотики подбросили.

На резонансную ситуацию уже отреагировало высшее руководство Национальной полиции. Там заверили, что никаких поспешных выводов правоохранители не будут делать.

В комментарии изданию «Бабель» Ширшин связал сегодняшний инцидент со своей критикой штурмовых полков. В том числе он считает причастным к ситуации командира 225-го отдельного штурмового полка Олега Ширяева.

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Напомним, что в апреле этого года Александр Ширшин рассказал о критических просчетах командования во время боев на Курщине.

В мае 2025 года комбат 47-й ОМБр «Магура» Ширшин подал рапорт на увольнение и пожаловался на «дебильные задачи» командования на Курском направлении. Тогдашний главком ВСУ Сырский обвинил комбата Ширшина в пиаре и попытке «привлечь к себе внимание».

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