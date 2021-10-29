Наркотики выносили мешками: в Винницкой области коп случайно нашел 30 кг каннабиса (фото)

Правоохранитель прибыл на вызов из-за нарушения тишины, а наткнулся на целый склад конопли.

В четверг, 28 октября, в Хмельницком районе Винницкой области полицейский прибыл на вызов по поводу нарушения тишины, а оказалось, что в помещении нарушителя — целый состав наркосодержащих растений.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

К стражам порядка обратился один из жильцов дома, в котором проживает несколько семей. Мужчина рассказал, что сосед проводит сварочные работы, чем нарушает тишину.

По вызову прибыл полицейский офицер общины, который обслуживает этот населенный пункт, и начал выяснять детали инцидента. Во время разговора правонарушитель заметно нервничал, поэтому правоохранитель, чтобы выяснить причину такого поведения, с разрешения хозяина проверил территорию, где мужчина осуществлял сварочные работы.

ГУ Нацполиции в Винницкой области

Во время осмотра его дома работник полиции обнаружил сухой измельченный каннабис.

ГУ Нацполиции в Винницкой области

Изъятое наркосодержащее растение было отправлено на экспертизу, а цель хранения запрещенных веществ устанавливают следователи.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта. Владельцу каннабиса грозит до 5 лет ограничения свободы.

Напомним, в Генпрокуратуре заявили, что в Украине от 1 млн до 1,5 миллиона граждан употребляют наркотики. Ежегодно этот показатель растет на 8-10%. По словам генпрокурорки Ирины Венедиктовой, количество изъятых полицией наркотиков снизилось почти в пять раз — до 1 тысячи килограммов против 5 тысяч, изъятых в 2020 году.

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