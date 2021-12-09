Наркотиков на 20 миллионов: в Ивано-Франковской области разоблачили организованную группу с афетамином

Наркотиков на 20 миллионов: в Ивано-Франковской области разоблачили организованную группу с афетамином

Наркделки изготовляли и сбывали психотропные вещества.

В Ивано-Франковской области разоблачили масштабную организованную группу, которая производила и продавала наркотическое средство амфетамин. Пять человек сбывали психотропные вещества на территории Ивано-Франковской области и за ее пределами.

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Как рассказали в полиции области, правоохранители провели более десяти обысков, во время которых изъяли наркотические вещества более чем на 15 миллионов гривен.

Информацию о группе, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков, правоохранители получили летом 2021 года.

Полицейские выяснили, что наркобизнес организовал 27-летний житель Калушского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Для сбыта наркотиков лидер группировки привлек еще четырех мужчин из Калущины, двое из которых также были ранее судимы.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Участники группировки производили и сбывали клиентам товар как из "рук в руки", так и через интернет. Чтобы скрыть преступную деятельность, они постоянно меняли места хранения наркотиков и маршруты перевозки.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Правоохранители в ходе обысков в общей сложности изъяли почти 10 кг психотропного вещества, ориентировочно 50 кг прекурсоров, лабораторное оборудование, деньги, телефоны, банковские карты и черные записи. Стоимость изъятых наркотических веществ по ценам "черного рынка" составляет от 15 до 21 миллиона гривен.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Злоумышленников задержали, им инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Фигурантам сообщили о подозрении, вскоре суд изберет им меру пресечения.

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