Наркозависимость, туберкулез и гепатит С: в полку «Скеля» рассказали о распространенных диагнозах бойцов

Полк «Скеля»

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Более 500 военнослужащих из состава 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» идентифицированы как имеющие наркотическую зависимость и направлены на лечение.

Об этом в интервью Радио Свобода сообщил начальник группы гражданско-военного сотрудничества подразделения Андрей Сурай.

Более 500 военных «Скелі» — наркозависимые: подробности

По словам представителя полка, эти более 500 случаев официально зафиксированы и имеют документальное подтверждение.

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«Более 500 человек, наркозависимых, не по их словам, потому что они хотят конкретно сегодня тот или иной наркотик взять, а по другой причине, потому что у них есть документы об этом. Более 500 человек сейчас из наших военнослужащих находятся в разных заведениях. Не у нас. Мы их отправили и там они получают необходимые наркотики», — говорит Сурай.

Чиновник также прокомментировал заявление военного омбудсмена Ольги Решетиловой, ранее заявившей, что в полку около 2000 наркозависимых военных.

Сурай объяснил, что эта статистика базируется на сведениях, которые подразделение передало самостоятельно. По его информации, данные собирались не во время прохождения военно-врачебной комиссии, а на основе внутренних наблюдений и фиксации случаев непосредственно во время службы.

«То есть это не они обнаружили, это мы сказали об этом. Как мы это обнаружили? Здесь ключевое — мы обнаружили. Когда люди приезжают к нам, в ВВК написано, что они пригодны и должны выполнять свою конституционную обязанность. Во время учебы в первые несколько дней у части из них начинается так называемая ломка, им становится плохо».

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По словам Сурая, большинство из этих военных со временем перестали быть наркозависимыми. Во время проверки Офисом омбудсмена военные «Скелі» пожаловались на то, что в полк «отправляют наркозависимых».

«И когда к нам приезжала проверка из Офиса омбудсмена, мы показали: смотрите, кого нам присылают. И мы с этим постоянно работаем. Нам приходится с этим работать».

Кроме того, в «Скелі» обнаружили 13 военных с диагностированным туберкулезом — их также госпитализировали и оказывают помощь.

Отдельно Сурай обратил внимание на наличие «определенного количества» бойцов с гепатитом C. Он подчеркнул, что такие военнослужащие находятся под постоянным контролем. Поскольку их состояние может изменяться от ремиссии до обострения, это оказывает непосредственное влияние на их текущую пригодность к исполнению обязанностей.

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«Смотрите, у нас большое, скажем так, количество людей с гепатитом C, и они должны служить — это государство так решило, не я. И если им становится плохо из-за обострения, то мы их так же госпитализируем. Они знают, что могут обратиться к врачам. И тот факт, что мы знаем их количество, а оно немалое, к сожалению, уже свидетельствует о том, что они по меньшей мере обращаются. То есть о какой пытке мы можем говорить, если они у нас все записаны?» — добавил Сурай.

Полк «Скеля»: последние новости

Напомним, пресс-служба 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» отреагировала на расследование СМИ о загадочной гибели по меньшей мере пятерых военнослужащих из Ивано-Франковской области в марте 2026 года.

В полку подчеркнули, что в случае подтверждения фактов насилия или нарушения условий содержания виновные будут привлечены к ответственности, хотя военный Сергей Гнездилов в комментариях отметил, что подобные инциденты чаще всего фиксируются именно в этом подразделении.

Представители «Скелі» предоставили разъяснения по каждому случаю, связывая большинство смертей со скрытыми патологиями, которые не обнаружила ВВК. По данным подразделения, Ярослав Мокрий умер от хронической обструктивной болезни легких, Петр Данильцев от острой сердечной недостаточности, а Василий Цюрко от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

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Относительно Василия Войчука, родственники которого заявляли об избиении и смещенном черепе, в полку заверили, что следственные органы предварительно не обнаружили телесных повреждений, а причиной смерти стали эмпиема плевры и легочно-сердечная недостаточность.

Отдельно в подразделении прокомментировали гибель Виталия Карата, который успел перед смертью рассказать сестре о систематических побоях в части и отобранных вещах. В «Скелі» озвучили собственную версию, заявив, что военный якобы пытался совершить СОЧ, залез на сосну и упал с нее при попытке спуститься.

По информации полка, в больнице у него диагностировали пневмонию и перелом двух ребер, а официальной причиной смерти определены малокровие органов и закрытая тупая травма грудной клетки от контакта с тупым предметом. Пока обстоятельства его пребывания в медучреждении уточняются.

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