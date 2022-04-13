Народное сопротивление: в Мелитополе неизвестный снайпер расстрелял авто с российскими оккупантами

Народное сопротивление: в Мелитополе неизвестный снайпер расстрелял авто с российскими оккупантами

Сейчас оккупанты ищут стрелка.

В Мелитополе продолжаются неизвестные расстреляли авто российских оккупантов с отметкой Z. Сейчас российские военные разыскивают "снайпера".

Об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал один из местных журналистов.

По его словам, сегодня ночью в Мелитополе возле местной швейной фабрики произошло столкновение, после которого обнаружили расстрелянный вражеский легковой автомобиль с пометкой Z.

Журналист также сообщил, что утром кафиры устроили в городе патрули, останавливали авто и рассказывали, что ищут "нацистского снайпера".

"Пока никто не знает, что это была за вооруженная акция и кого расстреляли в той машине. Впрочем, мы видим, что народное сопротивление продолжается", – сказал журналист.

Напомним, что в России на границе РФ с Украиной неизвестные повредили железнодорожное полотно, чтобы заблокировать поставки техники и оружия.