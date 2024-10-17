Народного депутата от "Слуги народа" подозревают в незаконном обогащении на 20 млн

За счет полученных активов нардеп приобрела дом в Одесской области, в котором теперь проживает.

В четверг, 17 октября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату. По данным следствия, в 2021-2022 годах она приобрела в собственность активы на сумму более 20 млн грн.

Об этом сообщили на сайте НАБУ.

За счет полученных активов нардеп приобрела дом в Одесской области, в котором теперь проживает.

“Ее официальный доход за этот период и сбережения составили не более 2,7 млн грн, которые подозреваемая использовала на другие цели. Таким образом, нардеп незаконно обогатилась на сумму более 20 млн грн”, — говорится в сообщении.

В НАБУ не называют фамилии народного депутата, однако, по информации ее коллеги по Верховной Раде Алексея Гончаренко, речь идет о члене фракции "Слуги народа" Ирине Кормышкиной-Аллахвердиевой.

Народному депутату инкриминируют ст. 368-5 Уголовного кодекса, санкция которой – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, Ирина Кормышкина-Аллахвердиева в 2023 году задекларировала самый большой доход среди коллег из фракции "Слуга народа" — 123,5 млн грн. В то же время, основной доход получила не сама депутат, а ее муж Юрий Кормышкин, являющийся владельцем финансово-промышленной группы "Южная Аграрно-Экспортная Компания". Именно в 2023 году Аллахвердиева вышла замуж за депутата Николаевского облсовета Юрия Кормышкина и сменила фамилию.

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