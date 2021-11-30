Народные приметы, обряды и обычаи 1 декабря

Сова кричит – холод накликает.

1 декабря верующие и церковь чтят память мученика Платона, мучеников Романа, диакона, и отрока Варула, мучеников Закхея, диакона гадаринского, и Алфея, чтеца кесарийского.

1 декабря: церковный праздник

Святой мученик Платон, брат святого мученика Антиоха-врача, родился в городе Анкире в Галатии в благочестивой семье. Еще юношей он покинул дом и ходил по городам, вдохновенно проповедуя Слово Божье язычникам, удивляя слушателей убедительностью и красотой своих речей, глубоким знанием эллинистической учености. За свою проповедь он был схвачен и приведен в храм Зевса на суд правителя Агриппина. Судья сначала пытался лестью склонить святого к отречению от Христа. Он уверял юношу, что тот мог бы сравниться с умом с великим философом Платоном, если бы поклонялся языческим богам. На это святой Платон ответил, что мудрость философа хоть и велика, но преходящая, вечная и безграничная мудрость содержится в Евангельском учении. Тогда судья обещал в награду за отречение отдать ему в жену красавицу дочь, а в случае отказа угрожал мучениями и смертью. Святой Платон ответил, что избирает временную смерть ради жизни вечной. Терпение правителя иссякло и он приказал беспощадно избивать мученика, а затем отправить в тюрьму.

Когда святого Платона вели к заключению, он обратился к собравшемуся у храма народу, призывая всех не отступать от христианской веры. Через семь дней мученика Платона снова привели на суд Агриппина в храм Зевса, где уже были приготовлены орудия пыток: кипящие котлы, раскаленное железо, острые крючья, судья предложил мученику выбирать: принести жертву богам, или испытать на себе действие этих орудий. Святой снова твердо отказался поклониться идолам, и после пыток его бросили в темницу и держали там без еды и воды 18 дней. Но видя, что и это не поколебало мученика, ему предложили в обмен на жизнь и свободу лишь произнести "великий бог Аполлон". "Не желаю согрешить и словом", отвечал мученик. По приказу Агриппина святому мученику Платону отрубили голову.

1 декабря: украинские народные приметы

Воздух над лесом посинел — к теплу.

Сова кричит – холод накликает.

Сбежались тучи в одну кучу – жди непогоды.

Если зимой утренняя заря быстро гаснет — в холодную погоду; а когда вечерняя внезапно сгорает – на оттепели.

1 декабря: народные традиции

С этой даты начинается календарная зима. Наши предки приметили, если в этот день погода хорошая, то и осень будет хорошая. Раньше в этот период делали игрушки из обожженной глины, деревянную посуду.

1 декабря: что делать

Утром перед началом работы и дела обязательно шли в церковь, поскольку верили, что после этого в семье будут водиться деньги. Также в этот день давайте нищим милостыню.

1 декабря: что нельзя делать

ссориться;

злиться.

Читайте также:

Погода в Украине: в каких регионах будет холоднее всего