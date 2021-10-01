Народные приметы, обряды и обычаи 1 октября

Гром в октябре — к малоснежной, мягкой и короткой зиме.

1 октября верующие и церковь почтили память преподобного Евмения, епископа Гортинского, мученицы Ариадны, мучениц Софии и Ирины, мученика Кастора, мучеников Бидзина, Шалвы и Елизбара, князей Ксанських, Молченской и Барской икон Божией Матери.

1 октября: церковный праздник

Евмений Гортинский — епископ Гортинский в VII веке. Убежденный противник монофелитской ереси, был сослан в Фиваидской пустыне, где и умер. Причислен к лику святых. Позже его святые мощи были перенесены и захоронены в городе Гортине на острове Крит.

1 октября: народные традиции

В этот день начинали собирать шиповник. Ведь она не только обладает приятным вкусом и ароматом, но также может помочь в борьбе с различными заболеваниями. Этот день называли "клюквенным летом".

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Если Ярины улетят журавли, то через две недели жди морозов, а как задержатся зима ранее себя не покажет.

1 октября: что следует делать

В народе считали, что самый полезный шиповник — тот, что собранный именно 1 октября. Славяне использовали его не только в кулинарных, но и в лечебных целях. Готовили из шиповника специальные витаминные напитки, которые применяли для укрепления иммунитета. Также варили напитки.

1 октября: что категорически запрещено делать

отправляться в магазин;

проектировать свою злость на окружающих.

1 октября: украинские народные традиции

Спорыш долго не меняет осенью своего цвета на щедрый урожай зерновых в следующем году.

Белка строит гнездо высоко — на теплую зиму, низко — лютой.

Запаслись белки большим запасом орехов — на холодную зиму.

Гром в октябре — малоснежной, мягкой и короткой зиме.

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