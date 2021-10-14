Народные приметы, обряды и обычаи 14 октября

Какая погода на Покрову, такой будет и зима.

14 октября церковь и верующие чтят память Покровы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, апостола от 70-ти Анания, преподобного Романа Сладкопевца, преподобного Домнина Солунского, преподобномученика Михаила, игумена Зовийского, и с ним 36-ти преподобномучеников, правоверного Петра ( Калнышевского) Многострадального, празднование в честь хитона Господня и столба животворящего, Люблинской, Касперивской, Гербовецкой икон Божией Матери.

14 октября: церковный праздник

Покрова Пресвятой Богородицы — христианский и народный праздник.

Вдохновением для праздника стало видение Андрея Юродивого во время осады Константинополя войсками агарян. Пресвятая Богородица явилась жителям города в храме и приняла их под свою защиту покров.

После этого войска противника отступили, а город был спасен. Покрова Пресвятой Богородицы была одним из главных праздников запорожских казаков, которые строили много одноименных храмов и уважали особенно иконы Покрова.

14 октября: народные традиции

С Покрова начинались вечерницы, которые продолжались до Пасхи, и свадьбы, которые продолжались до Филипповского заговенье (27.11). Это была пора массовых браков. На Покров в южных губерниях Украины заканчивался срок наемных рабочих. В Карпатах на Покрову возвращались с лугов пастушьи стада.

14 октября: украинские народные приметы

Какая погода на Покрову, такой будет и зима.

Если в этот день снег не покрыл землю — не покроет в ноябре и в декабре.

Если по сей день не опадут из вишен листья — на теплую зиму.

Утром ветер с юга, а после обеда с севера — начало зимы будет теплым, но впоследствии похолодает.

Если ветер с юга низовой — зима будет теплой, с севера верхней — холодной, с запада — снежной; когда же в течение дня ветер будет менять направление, то и зима будет неустойчивой.

14 октября: что следует делать

До Покровы завершался период сватовства и приготовления к свадьбам, который начинался после Успения (Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа).

К началу октября заканчиваются все важнейшие сельские работы на земле (в том числе сев озимых) — завершен земледельческий цикл работ. Собранный урожай (достаток) и более или менее свободное время дают возможность для проведения свадеб. Это самая благодатная пора для свадебных гуляний, начала вечеринок. Отсюда берут начало свадебные осенние недели. Впоследствии, под влиянием христианства, возникла традиция, девушки, которые хотели жениться именно в этом году, должны были побывать на празднике Покрова в церкви и помолиться.

14 октября: что категорически запрещено

Стирать, убирать, копать;

брать иглу для шитья;

ссорится, особенно с близкими людьми;

употреблять алкоголь.

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