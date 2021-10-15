Народные приметы, обряды и обычаи 15 октября

Белка строит гнездо высоко — на теплую зиму, низко — к лютой.

15 октября верующие и церковь почтили память священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста, блаженного Андрея, Христа ради юродивого, мучеников Давида и Константина, князей Арагветських.

15 октября: церковный праздник

Святой Киприан был язычником, родом из Антиохии. Еще в раннем детстве был отдан нечестивыми родителями на служение языческим богам. Согласно преданию, с семи до тридцати лет Киприан обучался в крупнейших центрах язычества — на горе Олимп, в горах Аргосе и Тавропола, в египетском городе Мемфисе и в Вавилоне. Постигнув премудрости языческой философии, а также колдовство, Киприан был посвящен на Олимпе в жрецы. По легенде, получив большую силу, вызывая нечистых духов, он видел самого князя тьмы, беседовал с ним и получил от него полк бесов на службу.

Также читайте Два самых сильных дня в году: как провести их с пользой и правильно загадывать желания

Вернувшись в Антиохию, Киприан стал считаться язычниками за главного жреца, удивляя людей способностью управлять стихиями, насылать моровые раны, вызвать мертвецов. Многие человеческих душ погубил великий жрец, обучая их колдовство и служению бесам.

В этом городе жила христианка — дева Иустина. Обратившись ко Христу от языческого помрачения и приведя к истине отца и мать, она посвятила себя Иисусу. И проводила время в посте и молитве, сохраняя свое девство. Когда юноша Аглаид предложил Юстине стать его женой, то святая отказала ему. Аглаид обратился за помощью к Киприана и просил его используя колдовство склонить Иустину к браку с ним. Но как ни старался Киприан, ничего не мог помочь, потому что святая мученица постом и молитвой отгоняла все напасти дьявола. Заклинаниями насылал Киприан на святую деву бесов, чтобы те разжигали в ней плотскую страсть, но она гнала их силой крестного знамения. И усердной молитвой к Богу. Даже один из бесовских князей и сам Киприан, что силой колдовства принимали различные образы, не могли соблазнить святой. Все колдовство исчезали, и разбегались от друга даже имени святой девы. Разгневавшись Киприан наслал моровой рану на семью святой Иустины и весь город, но и на этот раз был побежден ее молитвой. Силой Божьей Киприан был обращен ко Христу. С большим покаянием он пришел к местному епископу Анфима и стал просить его за крещение. Он отдал на сожжение все свои чародийские книги. А на следующий день придя в церковь не хотел выходить из нее, пока не принял святого крещения.

Подвигом своей жизни праведный Киприан утверждал великую силу пламенной веры в Христа. Через семь дней он был рукоположен в иподиакона, на тридцатый в диакона, а через год был рукоположен во пресвитера. Вскоре святой Киприан был рукоположен во епископа. Священномученик обратил ко Христу столько язычников, что в его епархии некому было приносить жертвы идолам. Праздники Юстина ушла в монастырь и там была выбрана в игуменьи. Во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане епископ Киприан и игуменья Иустина были схвачены и привезены в Никомидию, где после лютых мучений усечены мечом.

Воин Феоктист видя невинные страдания святых, исповедал себя христианином и был казнен вместе с ними.

15 октября: народные традиции

Этих святых в народе считали защитниками от бесов, колдунов и ведьм. Поэтому и верили, что это время, в которое необходимо избавляться от всякой нечисти и мари.

15 октября: что следует делать

В этот период обычно начинается сильный ноябрь. Крестьяне с 15 октября по 20 ноября сеяли на зиму свеклу, морковь, укроп, петрушку, пастернак, чеснок, щавель. Ранее девушки в это время продолжали ходить на посиделки, но не играли или веселились, а сидели с шитьем или прялкой. За работой пели заунывные песни.

15 октября: украинские народные приметы

Белка строит гнездо высоко — на теплую зиму, низко — лютой.

Запаслись белки на зиму большим запасом орехов — на холодную зиму.

Гром в октябре — малоснежной, мягкую и короткую зиму.

Читайте также:

Какой будет погода в праздничные дни

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку