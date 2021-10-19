Народные приметы, обряды и обычаи 19 октября

Листья кладется на землю вниз — на урожай.

19 октября церковь и верующие чтят память апостола Фомы.

19 октября: церковный праздник

Фома или Тома, также Хома — один из 12 апостолов Иисуса Христа. Почитается всеми христианскими церквями. По преданию проповедовал Евангелие в Азии, дойдя в 52 году до Южной Индии. Погиб мученической смертью от рук язычников. Прозвище — "неверующий Хома", через сомнение в воскресении Христа при встрече с ним после Воскресения. Считается святым патроном Индии.

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В честь апостола Фомы назван остров — Сан-Томе, что является частью государства Сан-Томе и Принсипи.

Считается небесным покровителем журналистов. Канонизирован еще первыми христианами.

19 октября: народные приметы

Если листья с дуба и берез опадут чисто — легкий год, нечисто — на суровую зиму.

Листья кладется на землю вниз — на урожай.

Если днем выпал первый снег, он быстро растает, ночью — лежать дольше.

Сколько ни выпало бы снегу, но если вишнях осталось листьев, то непременно наступит оттепель.

19 октября: народные традиции

Ранее считалось, что именно с этого дня начинаются сильные ветры и метели, возможны и неожиданные снегопады. Также опасались пробуждения нечистой силы, сеет болезни. С помощью осиновых сучков в домах проводили специальный обряд, защищает от нападения злых духов и лихорадки.

19 октября: что стоит сделать

Ранее в этот день крестьяне перечисляли запасы на зиму. Люди отправлялись в церковь, чтобы поставить свечку в благодарность святому.

19 октября: что крайне запрещено делать

ругать;

обижаться;

давать в долг деньги.

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