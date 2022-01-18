Народные приметы, обряды и обычаи 19 января 2022

Если звездная ночь – уродятся орехи и ягоды.
19 января церковь и верующие чтят память святого Богоявления и крещения Иисуса Христа.
19 января: церковный праздник
Крещение — традиционное название народных празднований, проходящих в день Богоявления и Крещения Господня.
Крещение Господне — крещение Иоанном Крестителем Иисуса Христа на реке Иордане на старинной паломнической переправе "Вифавара", а также большой праздник рождественско-новогоднего цикла. Это совпадает с праздником Богоявления, однако эти праздники следует различать, хотя два события двух праздников происходили на одном месте с теми же лицами.
Богоявление, или Явление, Эпифания – событие во время крещения Иисуса Христа в реке Иордан, в которой Христос являет себя людям как Мессию и Спасителя.
19 января: народные традиции
Утром ходят в церковь святить воду. Этой святой водой начинается трапеза, ею же каждый хозяин обрызгивает всех членов семьи, дом, другие здания, колодцы. На ужин этого дня подают постные блюда: вареники с картофелем или капустой, гречневые блины на растительном масле, кутью, узвар.
Это третий самый большой и завершающий праздник рождественско-новогоднего цикла. С ним связывают крещение на Иордане Христа. Во всех селах, где были церкви, святили воду. Утром мужчины шли к реке или пруду, вырубали со льда креста ("иордана"), ставили его рядом с прорубью и обливали красным свекольным квасом. Под обед священник, произнеся молитву, освящал воду, погружая в нее серебряный крест. После этого выпускали в воздух несколько пар голубей и устраивали громкую стрельбу из холостых патронов.
19 января: что следует сделать
Издавна в народе посвященную па Крещение воду считали своеобразной панацеей от многих недугов; ею также святили постройки, животных, зерна и т.д.
До Крещения женщины пытались не полоскать в воде белье, потому что "там черти сидят и могут вцепиться". Девушки же в посвящённую воду клали калину или кораллы и умывались, чтобы щеки были румяными. В общем до Крещения, на протяжении всех праздников, женщины не ходили на воду; это должны были делать только мужчины.
После Крещения, считалось, должны слабеть морозы.
19 января: украинские народные приметы
- Когда на Крещение рыба табунами ходит — на рое хорошо.
- На Крещение день теплый будет хлеб темный.
- Если облачно, хлеба будет достаточно.
- Идет снег — на урожай.
- Если звездная ночь – уродятся орехи и ягоды.
- Когда на Крещении появилось полнолуние — быть большой воде.
- Днем идет снег — на урожай гречихи: утром — ранней, днем — средней, а вечером — поздней.
- Если днем выпал иней, то в день весны надо сеять пшеницу.
- Во время освящения воды идет снег — будут хорошо роиться пчелы и колоситься хлеба.
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