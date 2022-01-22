Народные приметы, обряды и обычаи 22 января 2022

Если деревья в январе часто покрываются инеем – на обильный урожай.

22 января верующие и церковь чтят память мученика Полиевкта, пророка Самея, святителя Петра, епископа Севастии Армянской, преподобного Евстратия, чудотворца.

22 января: церковный праздник

Полиевкт Мелитинский, вернее Мелитенский — святой, был первым мучеником в армянском городе Мелитене (ныне город Малатья в Восточной Турции).

Полиевкт был воином во времена императора Деции (249-251) и пострадал во время правления Валериана (253-259). Святой был другом воина Неарха, твердого христианина, а сам, ведя добродетельную жизнь, оставался язычником.

Когда наступило гонение на христиан, Неарх сказал Полиевкту: "Друг, мы скоро расстанемся с тобой, меня возьмут на мучения, а ты, пожалуй, отречешься от дружбы со мной". Полиевкт ответил ему, что видел во сне Христа, который снял с него одежду и надел другой, светлый. "С этой минуты, — сказал он, — я готов служить одному Христу". Полиевкт вышел на городскую площадь, разорвал указ об обязательном поклонении богам и выбил из рук жрецов идолов, которых они несли.

Тесть Полиевкта, правитель Феликс, которому было поручено исполнять императорский указ, с сожалением узнал его поступок, и заявил, что если тот не покается, он вынужден будет казнить его. По преданию, и сам Феликс, и жена Полиевкта умоляли его отречься от Христа, однако святой остался непреклонен и был казнен (около 259 года).

Вскоре, когда христианство при Константине победило по всей Римской империи, в Мелите святому Полиевкту был посвящен храм. Как на Востоке, так и на Западе мученик Полиевкт уважается как хранитель присяг и договоров.

22 января: украинские народные приметы

Прекратится к вечеру снег — погода улучшится.

Если к вечеру снегопад прекращается, а небо не прояснилось, то на следующий день падает снег.

Появляются у солнца или луны радужные круги — в ближайшие сутки погода ухудшится.

Если деревья в январе часто покрываются инеем – на обильный урожай.

22 января: народные традиции

После праздников у людей накопилось множество дел, то у дома убирали, перепирали одежду и белье.

22 января: что следует делать

Следует сходить в баню, чтобы "смыть с себя святки", чтобы побыстрее взяться за работу. Даже верили, что в этот день у банника (духа, обитающего в бане) можно взять шапку-невидимку.

22 января: что не стоит делать

Ссориться.

Гневаться.

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