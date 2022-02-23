Народные приметы, обряды и обычаи 23 февраля 2022 года

Если ивовая дверь туго открывается — жди оттепели.

23 февраля церковь и верующие чтят память священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия и Вантоса и трех мучениц, благоверной княгини Анны Новгородской, преподобного Прохора, чудотворца Печерского, в Ближних пещерах, мучениц дев Енафы, Валентины и Павлы, иконы Божией Матери "Огневидная".

23 февраля: народные традиции

Раньше говорили: к Прохору баба охала: "Ой, холодно!" А пришли Прохир и Влас: "Уже весна у нас!" 23 февраля – праздник рабочего скота. В этот день святят воду и обрызгивают ею животных.

В Украине, особенно на Волыни, опекунство за сельскими животными приписывалось и святому Харлампию. П.Чубинский в свое время зафиксировал, что в Киевской области святой Харлампий является "покровителем домашних животных" — у тех хозяев, которые праздновали этот день, животные будут в хорошем состоянии. Чубинский документирует свою запись по селу Иванковцы на Переяславщине. Итак, Харлампия как покровителя скота знают не только на Волыни, но и на Полтавщине.

Святой считается покровителем чиновников. Священномученик Харалампий особенно почитается как целитель депрессии и других душевных заболеваний.

23 февраля: украинские народные приметы

Если рассол в бочонке с квашеной капустой уменьшается — на мороз, прибавляется — в оттепель.

Ставни скрипят на мороз.

Корова забрасывает хвоста на спину — жди ветра и осадков; вечером пьет много воды – на мороз.

Большие сосульки на чердаках – будет хороший урожай кукурузы.

Если ивовая дверь туго открывается — жди оттепели.

23 февраля: церковный праздник

Харлампий или Харалампий, епископ Магнезийский – епископ Магнисии, раннехристианский святой и мученик из Греции. Его имя означает "светящиеся от радости".

Святой Харлампий был епископом Магниссии (Фессалоники, Греция) и распространял Евангелие в этом регионе на протяжении многих лет. Однако, когда новость о его проповеди достигла власти области, а было тогда гонение на христиан при императоре Севере. Тогда проконсул Луциан и военачальник Луций, арестовали 113-летнего старца и привлекли в суд, где признал свою веру во Христа и отказался принести жертву идолам.

Несмотря на преклонный возраст, он был безжалостно подвергнут пыткам. Палачи жестоко его пытали: подвешивали на лесах и сдирали железными крючьями кожу, а он только отважно говорил: "Спасибо, братья мои, что вы обстругали мое старое тело, ибо этим вы обновили моего духа, желающего одеться в новую, вечную жизнь".

Увидев веру святого и его подвижничество воины Порфирий и Ваптос тоже обратились к истинной вере Христовой и были казнены.

Также и три женщины, на страдания мученика смотревшие, уверовали во Христа и прославили пресвятое и всесильное имя Его — поэтому и те сразу были посечены.

Жизнеописание говорит, что военачальник Луций, сам взял палаческое орудие и начал мучить святого Харлампия, строгая сильно тело его. И отпали ему руки от локтей, как мечом их отрезало, и, прилипнув к телу мученика, висели. Проконсул Луциан плюнул в лицо мученику. И сразу голова проконсула повернулась задом вперед, и лицо его сзади.

Воины вбили острые железные гвозди во все тело Христова мученика. Бороду же, которая была длинна, вплели в веревку, на шею положенную, и тянули святого по дороге, ведя к царю.

Святой Харлампий молился, чтобы Бог даровал, месту, где его мощи будут покоиться особой благодатью, там не будет ни голода, ни болезни. Увидев такое мужество Харлампия, многие язычники обратились ко Христу. Во время его мучений творились многочисленные чудеса. Харлампий уснул спокойно в Боге еще до того, как ему отрубили голову.

Предание свидетельствует, что дочь императора Галина обратилась и стала блаженной, обвила его чистыми плащаницами, благовониями же и драгоценным миром смазала, и в ковчег золотой вложила, славя Бога.

23 февраля: что не стоит делать

есть раков, рыбу и другие морепродукты;

заниматься физической работой.

23 февраля: что следует делать

начать лечить хроническое заболевание.

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