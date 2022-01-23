Народные приметы, обряды и обычаи 23 января 2022

Если январь мокрый и с. оттепелями жди холодного лета.

23 января церковь и верующие чтят память святителя Григория, епископа Нисского, преподобного Дометиана, епископа Мелитинского, преподобного Маркиана, пресвитера, преподобного Макария, блаженной Феозвы, диакониссы, сестры святителя Григория Нисского.

23 января: церковный праздник

Григорий Нисский – богослов, философ, экзегет, один из трех великих «каппадокийцев», брат святых Василия Великого и Петра Севастийского, епископ Нисы в Каппадокии. По его инициативе на II Вселенском Соборе был дополнен Никейский символ веры. Высокочтимый христианский святой.

Святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом святителя Василия Великого. Рождение и воспитание его совпало с величайшим разгаром арианских споров. Получив прекрасное образование, он был одно время наставником красноречия. В 372 году был рукоположен святым Василием Великим во епископа города Нисы в Каппадокии.

В 379 году умер его брат святой Василий Великий. Святой Григорий тяжело переживал утрату своего наставника. В том же году святой Григорий участвовал в Антиохийском Соборе против еретиков, не признававших непорочности Божией Матери, и поклонявшихся Богоматери как божеству. Он был избран Собором для обзора церквей в Аравии и Палестине и утверждения православного учения о Пресвятой Богородице. На обратном пути святой Григорий посетил Иерусалим.

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В 381 году святой Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского Собора, созванного в Константинополе против ереси Македония, неправильно учившего о природе Святого Духа. На этом Соборе по инициативе святого Григория был дополнен Никейский символ веры.

Дожив до глубокой старости, святой Григорий Нисский умер, вскоре после Константинопольского Собора.

23 января: народные традиции

Этот день называли еще "Грицем-литозазывателем", мол, "Какой день — такое и лето".

23 января: украинские народные приметы

Иней на тропах – на мокрый год.

Если деревья в январе часто покрываются инеем – на обильный урожай.

Над лесом или кустарниками воздух засинел — к потеплению.

Если январь мокрый и с. оттепелями жди холодного лета.

По зиме лето идет: если вдруг выпадет дождь, то в тот же день летом сыпанет градом, а каты мороз, то будет жара.

Звонко кричат галки – на оттепели. На этот счет в народе говорят: "Галки тепла навлекли".

23 января: что следует делать

В этот день хозяева постепенно начинали планировать проведение весенних работ, готовить инвентарь. Такод следует приготовить блюда из мяса и отведать их. Нарезая хлеб крошки нужно класть в рот.

23 января: что запрещено делать

злословить и плохо думать о других;

делать тяжелую работу по дому;

стричься;

гадать;

пить много спиртного.

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