Народные приметы, обряды и обычаи 28 сентября

Кроты носят в норы много стерни и соломы — зима будет холодная.

28 сентября верующие и церковь почтили память великомученика Никиты, обретение мощей святителя Акакия, исповедника, епископа Мелитинский, мучеников Максима, Феодота, мученицы Асклиады (Асклипиодоты), мученика Порфирий, нахождение мощей первомученика архидиакона Стефана, святого Филофея, пресвитера, в Малой Азии, святителя Иосифа, епископа Алавердского, Новоникитской иконы Божией Матери.

28 сентября: церковный праздник

Никита или Никита Готский — готский воин и святой, почитаемый в лике великомученика.

Святой Никита был готским воином и жил на восточной стороне реки Дунай в пределах нынешней Румынии в середине IV века.

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В молодости его обратил в христианство и крестил готский епископ Феофил, участник I Вселенского собора. Святой Никита впоследствии рукополагал на священника. Атанарих, король остроґотив, кроваво преследовал христиан, заставлял их поклоняться языческому божку, а тех, кто отказывался, убивал. Никиту, который проповедовал христианство, идолопоклонники сожгли заживо 15 сентября 378 года. Друг святого Никиты, христианин Мариан, ночью отыскал тело мученика, перенес его и похоронил в Киликии. Впоследствии оно было перенесено в Константинополь. Часть мощей Никиты позже перенесли в Сербию.

28 сентября: народные традиции

Ранее в этот день начинали забивать гусей и стричь овец. Распространена была традиция задабривать водяного: в водоем бросали гуся без головы, а саму голову относили домой, поскольку она предназначалась для домовика. Начинался сбор репы, а другие корнеплоды пытались убрать ранее, поскольку утром наблюдались достаточно сильные заморозки.

28 сентября: что стоит сделать

Ранее этот день называли гусятник, ведь считалось, что именно в этот день дикие гуси улетали в теплые края. Охотники выходили на последний промысел в этом году. Конечно же, главным блюдом в этот день печеный гусь.

28 сентября: что нельзя делать

ссориться;

сквернословить.

28 сентября: украинские народные приметы

Кроты носят в норы много стерни и соломы — зима будет холодная.

Мыши роют норы входом на юг — зима будет суровая.

Бабье лето ненастное — осень сухая.

Калина рано покраснела — на раннюю и лютую зиму.

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