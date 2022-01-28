Народные приметы, обряды и обычаи 28 января 2022

Верили, что в этот день можно стать колдуном.

28 января церковь и верующие чтят память преподобного Павла Фивейского и Иоанна Кущника, преподобномученика Пансофия, преподобных Прохора и Гавриила.

28 января: народные традиции

Верили, что в этот день можно стать колдуном. В народе существует множество поверий о том, что некоторые люди могут кого-нибудь приворожить к себе, наслать разные болезни и т.д. П. Чубинский зафиксировал в свое время воспоминания о том, как можно стать колдуном: вроде бы стоит пойти на то место, где сходятся три дороги, и поднять шум, на который непременно приползет гадюка; убив ее, необходимо разрезать пальцы и смешать свою кровь с змеиной; если рана сразу заживет, можно стать колдуном. Такие или подобные мистические представления в старину были весьма производными, а потому этот день связывали с колдовством.

28 января: украинские народные приметы

Зимой лес без ветра шумит – быть метелью.

Зимняя дубрава почернела – наступит оттепель с ветром.

Если в ясный день появляется лапатый и иголистый иней — жди резкого похолодания и вьюги; если ночью был иней – снег днем не будет идти.

28 января: церковный праздник

Павел из Фив, Павел Фивейский или Павел Пустынник — первый христианский монах-отшельник. Уединился в египетской пустыне, поселился у ручья под пальмой и прожил в полном одиночестве до 113 лет.

Когда Павел и его женатая сестра потеряли родителей, чтобы завладеть частью наследия Павла, муж его сестры (швагер) стремился выдать его преследователям христиан. Согласно Иерониму, Павел бежал в Фиванскую пустыню молодым человеком во время гонений на Деция и Валерьяна.

Он жил в горах этой пустыни в пещере у чистого источника и пальмы, листья которой снабжали его одеждой, а плоды были единственным источником пищи до 43 лет, когда ворон начал ежедневно приносить ему половину хлеба. Он оставался в этой пещере до конца своей жизни, почти ста лет.

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Павел Пустынник стал известен потомкам, поскольку другой знаменитый отшельник — Антоний Великий, уединившийся чуть позже Павла в той же пустыне, во сне узнал о существовании старшего отшельника, находившегося где-то рядом с ним и Антоний отправился на его поиски. Иероним рассказывал, что Антоний Великий и Павел встретились, когда последнему было 113 лет. Они общались друг с другом в течение дня и ночи. Синаксар показывает, как каждый отшельник приглашает другого благословить и переломить хлеб как знак уважения. Павел держал одну сторону, отдавая другую сторону в руки отца Антония, и вскоре хлеб разорвался посредине, и каждый взял свою часть. Когда Антоний в следующий раз навестил его, Павел был уже мертв. Антоний надел его в тунику, которую ему подарил Афанасий Александрийский и похоронил в пустыне и, по легенде, два льва помогали ему копать могилу.

Отец Антоний вернулся к месту уединения, взяв с собой одежду Павла, сплетенную из пальмовых листьев.

28 января: что не стоит делать

Желательно не выходить без особой нужды из дома.

28 января: что следует сделать

Ранее в этот день молились за хороший урожай льна.

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