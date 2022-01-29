Народные приметы, обряды и обычаи 29 января 2022

Раньше считали, что это последний день зимы.

29 января церковь и верующие чтят память оков апостола Петра, мучеников Спевсипа, Елевсипа, Малевсипа и бабки их Леонилы и с ними Неона, Турвона, Иовили, мученика Данакта, чтеца.

29 января: украинские народные приметы

Ранним морозным вечером дружно распевались петухи — жди оттепели.

Если днем домашняя птица отсиживается в курятнике – непременно увеличится мороз.

Зимой лес без ветра шумит – быть метелью.

29 января: церковный праздник

Честные оковы апостола Петра — святые оковы, вериги, в которые в Иерусалиме была закована апостола Петра. Весьма уважаемая христианская реликвия.

Во время заключения в Иерусалиме апостола Петра заковали в кандалы. Ночью явился ему ангел и вывел из тюрьмы на свободу. Сначала оков Петра скрывал у себя начальник тюрьмы, ставший христианином. В правление императора Константина Великого они находились в иерусалимской церкви Воскресения Господня.

Иерусалимский патриарх Ювеналий подарил оковы греческой царице Евдокии. Одну часть оков царица взяла в Царьград, а вторую послала в Рим своей дочери Евдоксии, которая с большим благочестием приняла дар в приказании построить церковь св. Петра в оковах, где впоследствии положила кандалы.

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В Риме были еще и другие оковы, в которые был закован св. Петр во время пребывания в тюрьме во время правления императора Нерона. Эти оковы в V в. Папа Сикст III приказал соединить с той частью оков, которые были подарены царице Евдоксии. Когда глаза коснулись друг друга – произошло чудо: обе части соединились в одну сплошную цепь! Тогда Церковь установила праздник поклонения оковам св. Петра.

29 января: народные традиции

Раньше считали, что это последний день зимы. Поэтому крестьяне отправлялись заготавливать дерево и расчищать лесные участки, где высевали зерновые культуры.

29 января: что следует делать

Анализировать природные явления, приметы, чтобы предусмотреть погоду.

29 января: что категорически запрещено делать

Выносить сор из избы.

Стирать одежду.

Любые работы с острыми и колючими предметами.

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