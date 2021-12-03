Народные приметы, обряды и обычаи 3 декабря

Мыши вылезают из-под лесной подстилки и бегают по снегу – на оттепели.

3 декабря церковь и верующие чтят предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы, память преподобного Григория Декаполита, святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, мученика Дасия, мучеников Евстафия, Феспесия и Анатолия, священному, священному, Исаакия и Ипатия, епископов Персидских; мучеников Азата, скопца, Сасония, Фекли, Анны и других многих мужей и женщин, пострадавших в Персиде.

3 декабря: украинские народные приметы

Воробьи прячутся в уют — под крышу или залезают в груды хвороста на мороз и метель.

Мыши вылезают из-под лесной подстилки и бегают по снегу – на оттепели.

Грачи вьются высоко стаями и стрелой спускаются на землю — будет снегопад; кружат над гнездами — то сядут, то снова взлетят — перед сменой погоды.

Галочки собираются большими стаями и сильно кричат – на ясную погоду и мороз.

3 декабря: церковный праздник

Прокл — архиепископ Константинопольский, ученик Иоанна Златоуста.

Прокл родился в Константинополе и был учеником св. Ивана Златоустого. Благодаря своему благочестию, он был молодым рукоположен в церковного чтеца. Иван Златоустый рукоположил его на диакона, а впоследствии в пресвитеры. Святой Прокл был свидетелем явления апостола Павла к святителю Иоанну Златоусту. От этого своего учителя Прокл получил глубокие знания Священного Писания, научился в совершенной форме выражать собственные мысли.

Став священником, прославился своими добрыми проповедями.

Впоследствии он был рукоположен в епископа города Кизика, куда, однако, не мог уехать, потому что люди, которые были противны зависимости от г. Константинополя, не хотели его принять. После смерти святителя патриарха Максимиана, Прокл стал архиепископом Константинопольским и руководил Церковью в течение двенадцати лет.

Константинопольская паства любила своего Патриарха за его духовную подвижническую жизнь, за его заботу об отверженных и за его проповеди. Сохранилось много его письменных творений.

В 431 году св. Прокла избрали патриархом Царьградским. Этот выбор подтвердил Папа Келестин И. Как патриарх, Прокл со всей силой защищал правды Христовой веры, но с еретиками обращался очень ласково, потому что Христос с мытарями и грешниками. Свою жизнь духовной борьбы и труда окончил св. патриарх Прокл 446 года.

3 декабря: народные традиции

Ранее в этот день было принято проклинать нечисть и молиться святому Проклу о благополучии и удачах в поездке.

3 декабря: что следует делать

Святого Прокла просят оградить от всех бед и болезней.

Также прислушайтесь к советам, которые будут давать вам в этот день.

3 декабря: что не стоит делать

Если вам нужно отправиться в дальнюю дорогу, то лучше сделайте это на следующий день.

Старайтесь не ссориться друг с другом.

Читайте также:

Погода в Украине: в столице прогнозируют мокрый снег с дождем и пронизывающий ветер