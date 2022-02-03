Народные приметы, обряды и обычаи 3 февраля 2022 года

Воробьи дружно чирикают — к оттепели.

3 февраля церковь и верующие чтят память преподобного Максима-Исповедника.

3 февраля: украинские народные приметы

Если птицы садятся на верхушки деревьев — перед потеплением.

Если галки поднимают неистовый шум — будет оттепель.

Воробьи дружно чирикают — к оттепели.

Если сорока спряталась под крышу, а снегирь запел — быть метели.

Голуби воркуют — тепло предвещают.

3 февраля: церковный праздник

Преподобный Максим-Исповедник, тоже известный как Максим Богослов – христианский подвижник, неоплатоник, монах, богослов, преподаватель в Константинопольской высшей школе. Оппонент лжи монофелитов, комментатор "Ареопагитик", видел задачу человека в восстановлении целостности своей природы и космоса. Критикуя оригенизм, Максим0Исповедник утверждал сосуществование души и тела, однако он не избежал платоновских уклонов (идея "логосов").

3 февраля: народные традиции

Обычно на Максима хозяйки выпекали пироги с начинками из мяса, яйца, грибов, рыбы. Этими пирогами угощали членов семьи, нищих и случайных прохожих.

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3 февраля: что нужно делать

Мириться с теми, с кем произошла ссора.

Сходить в церковь и помолиться о помощи в сложной ситуации.

3 февраля: чего не стоит делать

пришивать пуговицы;

ругаться;

ссориться.

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