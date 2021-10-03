Народные приметы, обряды и обычаи 3 октября

Если до середины октября не осыпалась с берез листья, то снег ляжет поздно.

3 октября верующие и церковь почтили память великомученика Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и сыновей их Агапия и Феописта, мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, чудотворцев, преподобного и благоверного князя Олега Брянского.

3 октября: церковный праздник

Великомученик Евстафий — христианский святой великомученик.

Евстафий был военачальником при императорах Тите и Траяне. По преданию, Евстафий принял христианство после того, как на охоте, среди рогов преследуемого им оленя, появился перед ним образ распятого Спасителя, который сказал ему: "Плацида, зачем ты гонишь Меня, желающий твоего спасения?". Вернувшись домой, он крестился вместе со своей женой Феопистиею и двумя сыновьями — Агапием и Феописта (родные Евстафия также почитаются в лике святых).

Евстафий перенес испытания, сходные с испытаниями ветхозаветного Иова — слуги его умерли, скот сдохла, а сам он во время путешествия на корабле в Египет был разъединен со своей женой, а потом и с детьми. Перенеся без ропота эти испытания, святой Евстафий нашел своих родных, и как прославленный военачальник был призван императором Траяном для ведения войны.

После окончания боевых действий святой Евстафий с почестями вернулся в Рим. Во время празднования императором Адрианом, который сменил на то время на престоле Траяна, одержанной победы над варварами, приглашенный со своей семьей Евстафий отказался принести жертву языческим богам и открыто исповедал себя христианином. Святой Евстафий, осужденный с семьей на растерзанных диким зверям, ни был ими ранен. После этого император приказал бросить их живыми в раскаленного медного быка, где святые и приняли свою мученическую смерть. Тела их остались невредимыми и были похоронены христианами.

3 октября: народные традиции

В этот день считали, что северный ветер — к холоду, южный — к теплу, западный — на мокроту, а восточный — холодно, но солнечно.

3 октября: что следует делать

Обычно 3 октября было принято рубить капусту, поскольку считали, что именно сейчас капуста — самая вкусная.

Также в этот день отмечали праздник мельников, поскольку в этот день практически всегда дул сильный ветер, а мельницы работали именно с помощью этой стихии.

3 октября: что категорически запрещено

встряхивать воду с вымытых рук.

делать подарки в этот день.

собираться за общим столом в количестве 13 человек одновременно.

3 октября: украинские народные приметы

Если до середины октября не осыпалась с берез листья, то снег ляжет поздно.

Позднее опадение листьев — на тяжелый год.

Если листья с дуба и берез опадут чисто — легкий год, нечисто — на суровую зиму.

Листья падает на землю вниз — на урожай.

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